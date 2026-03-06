ЗАРЕЖДАНЕ...
Ресторант в Пампорово изтипоса вътре цяла препарирана мечка
Четири от тях са в девинското село Триград, а две са в боринското селот Кожари. При проверките е установено, че всички щети са нанесени от кафява мечка.
Извършена е една проверка по Закона за защитените територии на Природна забележителност "Смолянски водопад“, в землището на град Смолян. Не са констатирани нарушения.
Експертите на екоинспекцията са идвършили и извънредна проверка по самосезиране за притежание и излагане на публично място на препариран екземпляр от защитен животински вид – кафява мечка (Ursus arctos) в ресторант "Чевермето на Бай Панайот“ в Пампорово.
При проверката на място е констатирано наличието на изложена цяла кожа с крака и глава на кафява мечка, за притежанието на която няма представени документи за произход и собственост. За установеното нарушение е съставен акт за установено административно нарушение.
