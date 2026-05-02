Общо 26 плажа и 6 пристанища по Българското Черноморие бяха удостоени с престижното международно отличие "Син флаг“ за летния сезон на 2026 г. Това е най-високият брой сертифицирани обекти в историята на страната, което затвърждава имиджа на България като дестинация, предлагаща отлична морска среда, безопасност и високо качество на услугите.

Сертификатът "Син флаг“ е най-разпознаваемият екоетикет в световен мащаб, като присъждането му зависи от покриването на строги критерии за чистота на водата, екологично управление, сигурност и достъпна среда.

През 2026 г. списъкът на отличените плажове включва дестинации от цялото крайбрежие: Бялата лагуна, Албена, Кранево Север и Централен, Златни пясъци, Слънчев ден, Хижа "Черноморец“, Бяла Юг, Обзор-Централен, Робинзон, трите плажа в Свети Влас, Слънчев бряг (Север, Централен и Юг), Несебър-Юг, Поморие-Изток, Бургас-Север, къмпинг "Черноморец“, Созопол-Централен и Харманите, Дюни и Дюни-Юг, Аркутино и Бутамята. Пристанищата с отличие са "Карантината“ във Варна, Марина "Диневи“, Поморие, Сарафово, Крайморие и Ченгене скеле.

Увеличаването на броя на сертифицираните обекти е пряк резултат от дългосрочната работа на местните власти и концесионерите за модернизиране на инфраструктурата. Този успех не само повишава конкурентоспособността на страната ни на международния пазар, но отговаря и на засиления интерес на българските туристи към екологично отговорно и сигурно летуване. Екоетикетът се подновява ежегодно след строги проверки, което гарантира поддържането на високи европейски стандарти по нашето Черноморие, припомня БТА.