|Регионалният министър: Членовете на НПО-то на Калушев са влизали въоръжени в МОСВ
По думите му представители на организацията са преминавали през портала с пистолети на кръста. "На тях са били връчвани документи и споразумения за прекратяване, които те отказвали да приемат с аргумента, че липсват подписи на всички отговорни лица", допълни Генов.
Генов посочи, че от НАКЗТ не са постъпвали сигнали за нарушения на екологичното законодателство по случая "Петрохан". "Към момента споразумението с организацията не е активно", каза още той.
Министърът в оставка посочи, че са проведени разговори с Министерство на земеделието и храните, откъдето също не са получавани сигнали за незаконна сеч или дърводобив в района.
"Проверките по случая "Петрохан" отдавна са приключили и сме изнесли данните. Нищо не сме крили. Допълнителна информация по казуса няма откъде да дойде", категоричен е Генов.
По темата за евентуално подписано споразумение Генов отбеляза, че не е търсил бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов, тъй като "нищо ново не може да ми каже от това, което сме видели".
Той заяви, че не би подписал документ, който не е съгласуван с всички дирекции и звена в министерството. "Ако Сандов има споразумението с печатите, е добре да го върне в министерството", добави Генов и уточни, че подобни споразумения с други организации не са подписвани.
