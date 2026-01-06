ЗАРЕЖДАНЕ...
|Разселването на бездомни животни е изцяло противозаконно и равносилно на смъртна присъда
По закон бездомните животни са собственост на общините на територията, на която живеят. Това означава задължение за осигуряване на храна, подслон и медицинско обслужване. "За съжаление нито кметовете, нито общинските администрации реално изпълняват тези задължения“, заяви в интервю за БНР Ирина Николова, председател на фондация "ДАРА“.
В обществото съществува усещането, че има приюти за бездомни животни, но според Николова на практика те не функционират като места за грижа. "Това, което съществува, по-скоро прилича на концлагери за бездомни кучета, а за котките почти изцяло липсват решения“, подчерта тя.
Грижата за бездомните животни в повечето случаи се поема от доброволци, които често са обект на натиск и санкции. "Хората, които хранят и лекуват животни, биват обвинявани, че нарушават реда, при положение че изпълняват задължение на общината“, каза Николова.
Тя припомни, че забраните за хранене на бездомни животни, въведени с общински заповеди или наредби, са противозаконни. "Нито една наредба не стои над закона. В повечето случаи Административният съд отменя такива решения“, допълни тя и даде пример с град Две могили, където подобна заповед е била отменена след намеса на областния управител.
По думите на Николова вече има случаи, в които доброволци успешно осъждат общини за отказ да поемат лечение на пострадали бездомни животни. Законът задължава местната власт да заплаща ветеринарните разходи, когато животното е настанено в клиника. "Призовавам гражданите да бъдат активни и да търсят правата си в съда. Истината е на страната на закона“, каза тя.
Сред положителните примери Николова открои решение на Столичния общински съвет, което позволява поставянето на къщички за бездомни кучета и котки като преместваеми обекти. "Това е добро и законосъобразно решение“, заяви тя и поздрави кмета на София Васил Терзиев.
Фондация "ДАРА“ развива и инициативата за т.нар. "котешки градове“ – къщички, поставяни по дървета с щадящи методи, в квартали като "Младост“ 1А, "Люлин“, "Мусагеница“ и "Свобода“. "Котките ги приемат отлично и зимуват там, далеч от опасностите“, обясни Николова.
Друг важен акцент е безплатната кастрация на бездомни котки, постигната благодарение на доброволци и партньорства с ветеринарни клиники. Подобни кампании, включително на организации като "Четири лапи“, вече дават резултати – намаляване на популацията и по-дълъг живот на животните.
Сериозен проблем остава разселването на бездомни животни. "Това е изцяло противозаконно и често равносилно на смъртна присъда, особено за котките, които са силно териториални“, предупреди Николова. Тя разказа за случай в столичния квартал "Младост“ 1А, при който бездомна котка е била преместена в друг квартал и впоследствие изчезва.
"В България има изключително много добри хора и доброволци. Доброто ще победи, но трябва да се отстоява законът и да се носи отговорност“, заключи Ирина Николова. По думите ѝ в София вече има законосъобразни промени в работата на общинското предприятие "Екоравновесие“, а процесът на реформи тепърва продължава.
Темата за бездомните животни остава тест за зрелостта на институциите и обществото – дали законите ще останат само текст, или ще се превърнат в реална грижа за най-уязвимите.
