Рая Назарян наказа пловдивски депутат с отстраняване

© Председателят на Народното събрание Рая Назарян наказа пловдивския депутат Манол Пейков от ПП-ДБ с отстраняване от заседанието, след като заля с вода квестор в залата. Официално той получи "порицание“ за нарушаване на реда.



След като депутатите гласуваха на първо четене законопроекта на "Възраждане“ за изменение на Изборния кодекс, Пейков взе думата. Когато просрочи времето за изказване, Назарян му спря микрофона, а той отказа да напусне трибуната.



След прекъсването на заседанието Манол Пейков влезе в словесен спор с Ангел Славчев от "Възраждане" и го заля с вода, но тя попадна върху квестора, дошъл да въдвори ред.



По думите на Пейков причината за случилото се е, че му е трепнала ръката.