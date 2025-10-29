Рая Назарян е новият председател на НС

© Булфото Рая Назарян е новият председател на 51-вото Народно събрание. Изборът ѝ беше подкрепен от 129 депутати. "Против" се обявиха 77, а 14 се въздържаха.



От своя страна Рая Назарян каза: "Благодаря Ви за гласуваното доверие".



"Приемам този избор с респект и ангажираност. Позицията на председател на НС не е пост, а задача - да поддържа добрия диалог между политическите опоненти, да представлява законодателя в стриктната правна рамка на компетенциите му. Председателят не представлява себе си, а Народното събрание като институция. Аз ще работя НС да има добре организирана работа и да бъде достойно представлявано в своята същност", допълни тя.



В началото на пленарното заседание досегашният председател Наталия Киселова обяви, че се оттегля от поста. "За мен беше чест", каза тя.