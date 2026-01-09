Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас

© Българите консумират повече вино, потреблението на бира е стабилно, а на спиртни напитки намалява. Най-употребяваната категория алкохол в страната е домашната ракия, въпреки че за четири години консумацията е намаляла с 14%. Това показват данни от представително проучване, проведено в края на декември от VN Market Research сред 1000 респонденти по поръчка на Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки "Спиритс България“. Те бяха съобщени от председателя на асоциацията Ралица Скорчева в предаването "Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.



Преди четири години 64% от участниците в допитването са заявили, че консумират домашна ракия, докато сега това са споделили само 50% от участниците. В същото време потреблението на ракия, купена от магазина, нараства с 10%. Следващите най-популярни категории алкохол в България са уискито и водката, съобщи Скорчева.



Според нея уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас, като 77% от анкетираните са заявили, че ще намалят покупките на уиски. Причината за това е в несигурността на потребителите и желанието им да ограничат разходите си за стоки от неосновна необходимост, включително алкохол, докато видят последиците от въвеждането на новата валута, обясни Скорчева.



"Общият индекс на доверието на потребителите непрекъснато спада, по данни на НСИ. Хората трябва да свикнат с еврото, за да си възвърнат навиците за потребление.“



Безалкохолните напитки с вкус на алкохол, които стават все по-популярни в света, набират скорост и в България, като в големите и в специализираните магазини може да се намерят все повече такива продукти, съобщи гостенката. Тя отбеляза, че в световен план желанието на хората за красота и по-стегнати тела, включително с помощта на медикаменти за отслабване, води до намаляване на потреблението на алкохол, тъй като тези лекарства са несъвместими с приемането на аклохолни напитки. Подобна тенденция се забелязва и в страната ни.



Търговските войни между САЩ и ЕС създават напрежение в алкохолната индустрия, отбеляза Скорчева. От 1 август м. г. САЩ наложиха мито от 15% върху всички всички спиртни напитки и вино от ЕС, което засегна общо 44 европейски алкохолни напитки, включително емблематични категории като френския коняк, ирландското уиски, ирландския ликьор, припомни гостенката.



От своя страна, ЕС замрази митническите тарифи върху алкохолните напитки от САЩ на 0% до февруари 2026 г. "Остават около 45 дни, за да видим какво споразумение ще бъде постигнато в края на този преговорен процес и дали ще върнем алкохолната индустрия и спиртните напитки към благотворното тарифно облагане "нула за нула“, както беше до 2018 г.“, отбеляза Скорчева.



"Митническите тарифи в двете посоки ще повишат наказателно цената за потребителите и това ще намали потреблението на определени категории алкохол.“



Ако ЕС наложи митнически тарифи от 50% върху всички американски алкохолни напитки, това означава американските дестилирани напитки и бърбънът да идват в Европа на изключително висока цена. В обратна посока, при повишаване на митата целият ХОРЕК-а сектор в САЩ – хотели, ресторанти, кафенета, ще получава емблематични европейски напитки на толкова висока цена, че потребителите няма да ги поръчват и това ще нанесе удар на сектора като цяло, коментира Скорчева.



Тя припомни, че 77% от износа на Тенеси и Кентъки е свързан с уискито, а това означава, че голям брой работещи в този сектор ще бъдат съкратени и ще се стигне до тежки икономически последствия.



"Търговската война наказва незаслужено категорията спиртни напитки, който съставлява под 0,5% от целия търговски оборот между САЩ и ЕС“, изтъкна събеседничката и добави, че американският пазар няма алтернатива за европейската алкохолна индустрия.