|Ракиджия: Имам 5 дка овощна градина, но и една слива не съм откъснал
Рекордните дъждове миналата седмица и изпускане на водата заради компорметираната дига на ерезото в Николово, доведоха до преливане на канал и до Мартен. Водата отряза пътя към казана на Милко Димитров.
В Русенско удължиха с едно денонощие срока за евакуацията на жителите на село Николово
Няколко дни по-късно пътят е възстановен и казанът отново работи. Милко споделя, че е имало недоволни клиенти, а самият той не е можел да стигне до имота си.
"Но срещу природата не можем да се борим, безсилни сме", казва той пред NOVA. И допълва, че вече е сварил достатъчно ракия и хората са доволни.
А Лъчезар е един от клиентите на Милко, който е останал доволен миналата година, затова и сега отново е при него на казана.
Тази година се вари основно гроздова ракия, защото плодовите дървета измръзнаха. Това е наблюдението и на Милко.
"Имам 5 дка овощна градина, но и една слива не съм откъснал"
Правим сметка колко излиза литър гроздова ракия, домашно производство - най-малко 15 лв, като това зависи от качеството. Може да достигне и 20 лв.
А Милко допълва, че никой не може да спре българина да си прави ракия и туршия.
От митниците редовно следят декларираните количества в дестилериите и събират акциза за произведеното.
