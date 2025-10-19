Ракиджия: Имам 5 дка овощна градина, но и една слива не съм откъснал

© И към една вечна традиция - производството на домашна ракия. Наскоро имаше опит чрез закон да се даде право само на производителите на плодове да могат да варят ракия. Проектът отпадна, а в същото време дестилериите отчетоха ръст на изварената ракия - за миналата година са декларирарни над 450 хиляди литра, за които платеният акциз е близо един милион лева. В годината, в която повечето плодни дървета измръзнаха, има ли от какво да се прави ракия и колко струва сами да си изварим спиртната напитка?



Рекордните дъждове миналата седмица и изпускане на водата заради компорметираната дига на ерезото в Николово, доведоха до преливане на канал и до Мартен. Водата отряза пътя към казана на Милко Димитров.



В Русенско удължиха с едно денонощие срока за евакуацията на жителите на село Николово



Няколко дни по-късно пътят е възстановен и казанът отново работи. Милко споделя, че е имало недоволни клиенти, а самият той не е можел да стигне до имота си.



"Но срещу природата не можем да се борим, безсилни сме", казва той пред NOVA. И допълва, че вече е сварил достатъчно ракия и хората са доволни.



А Лъчезар е един от клиентите на Милко, който е останал доволен миналата година, затова и сега отново е при него на казана.



Тази година се вари основно гроздова ракия, защото плодовите дървета измръзнаха. Това е наблюдението и на Милко.



"Имам 5 дка овощна градина, но и една слива не съм откъснал"



Правим сметка колко излиза литър гроздова ракия, домашно производство - най-малко 15 лв, като това зависи от качеството. Може да достигне и 20 лв.



А Милко допълва, че никой не може да спре българина да си прави ракия и туршия.



От митниците редовно следят декларираните количества в дестилериите и събират акциза за произведеното.