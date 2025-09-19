ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ракиджии: Няма как с 30 кила ракия едно петчленно семейство да изкара цяла година
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:58Коментари (1)2160
©
Нови правила за ракията и виното. Държавата предлага производството на количествата за лична консумация да се свият до 30 литра за ракията и до 500 литра за виното. Промените са заложени в законопроект, публикуван за обществено обсъждане.

В монтанското село Боровци откриват сезона на пивките напитки. От сутринта в местната ракиджийница кипи труд. Местните изчисляват, че ограничението до 30 литра е недостатъчно.

"Ако сметнем 365 дни в годината – едно голямо семейство всяка вечер да пие по 50 грама, не повече, 4 души по 50 грама са 200 грама. За една година са 100 кг. Как с 30 кила ракия може да изкара едно петчленно семейство цяла година – няма как да стане това нещо“, казва пред bTV Румен.

Предвиждат се и други промени. Според законопроекта, за да се свари ракия за домашна консумация, няма да може да се купува грозде от търговец, а ще трябва да се използва единствено собствена реколта.

По данни на Агенция "Митници“ в страната са регистрирани 1458 малки обекти за дестилиране.

"На нас ни е леко неясно какво точно ще се случва и как хората, които идват да изваряват тук, ще доказват с документ, че наистина суровината, тоест плодовете, които са заложили за ферментация, са реално техни“, казва Ивана Стоицева-Божилова, представител на фирмата, която управлява обекта за дестилиране.

Условието за собствено лице ще се прилага и към производителите на домашното вино. Те обаче ще трябва да регистрират и площите си в лозарския регистър.

"На българина това му е житието и битието, както и консервите за зимата. За мен е необмислено това, което се предлага“, смята Иван Арнаутски.

Сред целите на новите текстове в закона е повишаването на контрола върху производството и търговията с алкохол у нас.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Тия на снимката и един месец няма да изкарат с 30 кила
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Доц. Бацелова: Няма място за паника
10:14 / 19.09.2025
Борисов: Колко време президентът се гаври с правителството?
09:42 / 19.09.2025
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у н...
09:41 / 19.09.2025
Родители на загинало в катастрофа момиче чакат присъда 7 години
09:38 / 19.09.2025
Правила при въвеждане на еврото от 1 януари 2026 г.
09:23 / 19.09.2025
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а...
09:00 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
БК Локомотив Пловдив
Винетки 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: