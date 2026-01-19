ЗАРЕЖДАНЕ...
|Радостин Василев: Време е за мъже
"Желая му мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения!
За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично!
Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции. Няма време за губене, време е за мъже", заключи той.
