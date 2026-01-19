Радостин Василев: Време е за мъже

© ФОКУС Пожелавам успех на Румен Радев на политическия терен! Възприемаме партията му като възможен съюзник. Това написа лидерът на МЕЧ Радостин Василев на фона на политическите реакции след като президентът обяви, че подава оставка.



"Желая му мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения!



За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично!



Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции. Няма време за губене, време е за мъже", заключи той.