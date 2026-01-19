ИЗПРАТИ НОВИНА
Радостин Василев: Време е за мъже
Автор: Марияна Стойчева 20:08Коментари (2)501
Пожелавам успех на Румен Радев на политическия терен! Възприемаме партията му като възможен съюзник. Това написа лидерът на МЕЧ Радостин Василев на фона на политическите реакции след като президентът обяви, че подава оставка. 

"Желая му мъдрост, решителност и сила да взима най-тежките решения!

За МЕЧ борбата с модела на корупцията, завладените институции и откраднатото бъдеще винаги е била основна цел. Ние сме носители на справедливостта и непримиримостта срещу мафията и го доказахме категорично!

Компромиси с истината не се правят. Врагът е ГЕРБ и ДПС във всички свои разновидности и проекции. Няма време за губене, време е за мъже", заключи той.


И тоз като външния министър - без да го питат подава дупе
Статистика: