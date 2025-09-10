Радев за руските дронове в полското небе: Подобни действия подкопават усилията за възстановяване на мира в Европа

© Булфото Нарушаването на въздушното пространство на суверенна Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО. Подобни действия подкопават и усилията за възстановяване на мира в Европа, от който се нуждаем час по-скоро. Това написа в мрежата Х президентът Румен Радев относно руските дронове, нарушили полското въздушно пространство.



Припомняме, че редица европейски лидери осъдиха ситуацията, а Полша поиска задействане на Член 4 на Алианса.



Също така, председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен засегна темата в годишната си реч, която произнесе пред ЕП.