Радев изрази съболезнования по повод трагедията в Кран-Монтана

© Държавният глава Румен Радев изпрати съболезнователно писмо до президента на Конфедерация Швейцария Ги Пармелин по повод трагичния инцидент в курорта Кран-Монтана, при който десетки души загубиха живота си, а над сто други бяха ранени при пожар.



Румен Радев изразява съпричастност от името на българския народ и от свое име към близките и роднините на загиналите и пожелава бързо възстановяване на пострадалите при инцидента.