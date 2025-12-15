Радев: Не искам тези консултации да ги превръщаме в предизборна кампания

© Булфото "Не искам тези консултации да ги превръщаме в предизборна кампания", заяви президентът Румен Радев по време на консултациите с ГЕРБ-СДС.



Радев запита и какво мисли ГЕРБ за промени в Изборния кодекс:



"Трудно може да бъде намерен консенсус по тези въпроси, ако се събере мнозинство, промените в Изборния кодекс ще бъдат обсъдени на масата", допълни президентът.



Деница Сачева запита колко е удачно промените в Изборния кодекс да бъдат направени непосредствено преди изборите.



Тя призова Радев да участва на следващите избори.



"Аз не говоря за политически проект, но от години непрекъснато се говори и ми се внушава. Мисля, че не е мястото тук за дебати има ли го няма и дали котката е жива или умряла", отвърна Радев.