|Радев: Не искам тези консултации да ги превръщаме в предизборна кампания
Радев запита и какво мисли ГЕРБ за промени в Изборния кодекс:
"Трудно може да бъде намерен консенсус по тези въпроси, ако се събере мнозинство, промените в Изборния кодекс ще бъдат обсъдени на масата", допълни президентът.
Деница Сачева запита колко е удачно промените в Изборния кодекс да бъдат направени непосредствено преди изборите.
Тя призова Радев да участва на следващите избори.
"Аз не говоря за политически проект, но от години непрекъснато се говори и ми се внушава. Мисля, че не е мястото тук за дебати има ли го няма и дали котката е жива или умряла", отвърна Радев.
