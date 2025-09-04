Радев: Измислен скандал

© Булфото Това е един измислен скандал. Така президентът Румен Радев коментира проблема със смущенията в GPS сигнала на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен при пристигането и у нас в неделя.



"Мисля, че този скандал беше затворен още тази сутрин от министъра на транспорта и от премиера", заяви той.



"Няма постъпила официална информация за смущения от стотици прелитащи самолети над България, нито от работта на ВВС, които работиха паралелно хеликоптерите в авиобаза "Крумово", коментира още Радев.