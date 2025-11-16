ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Радан Кънев: Синът ми бе задържан за един грам марихуана
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:40Коментари (0)530
©
Синът на евродепутата Радан Кънев е бил задържан в 6-то РПУ за притежание на марихуана, съобщиха от СДВР. Младежът е бил проверен при рутинна акция на полицията, която се провежда в столицата вече цяла седмица и продължава и в момента. В рамките на същата операция в 6-то районно са задържани още три лица, две от които непълнолетни.

Евродепутатът потвърди случая и уточни, че синът му вече е освободен. По-късно през деня той трябваше да даде пресконференция в Пловдив, но събитието бе отменено в последния момент.

В публикация в социалните мрежи Радан Кънев разказа подробности за инцидента:

"Вчера сутрин, около 9 без 10, след гостуване при приятели, синът ми Борис, на 16 г., е бил спрян за рутинна проверка от патрул на МВР, в близост до дома ни, в квартал "Манастирски ливади". Полицаите са открили около грам марихуана. Обадиха се веднага, аз ги срещнах на мястото на проверката, където подписахме съответните документи и синът ми доброволно предаде откритото вещество на криминална полиция.“

Според Кънев, Борис е бил отведен в 6-то РПУ, където му е наложена мярка полицейско задържане до 24 часа. По-късно е освободен, след повдигане на обвинение за притежание на наркотично вещество в маловажен случай.

"По случая е започнато досъдебно производство, на което той и цялото ни семейство ще съдействаме добросъвестно. Не подценявам действията му, за които ще понесе последствия според закона“, пише евродепутатът.

Кънев добавя, че въпреки усилията на семейството да възпита Борис да не употребява наркотици, очевидно подходът им не е бил достатъчно ефективен. 

"Честно казано, не разбирам защо е необходимо в тези случаи децата да бъдат задържани, особено след като родителите са реагирали още преди задържането. Но от много разговори с познати и колеги-адвокати разбрах, че това е обичайната практика на МВР. Без да я одобрявам, не очаквам, че за нашето семейство важат различни правила. Надявам се в бъдеще да бъдат променени."

В края на публикацията си Кънев благодари на всички, които са изразили подкрепа и разбиране за ситуацията:

"16-годишните са деца, колкото и да не искат да го признаят – пред себе си и пред нас. Благодарим и на медиите за разбирането и сдържаното отразяване. Моментът е труден за нас – не заради ефекта върху родителите, а заради рисковете за детето.“







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Предстоят промени в заплащането на нощния труд
09:07 / 16.11.2025
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки дос...
08:35 / 16.11.2025
Подготовка за планината: Съвети за безопасен туризъм
08:58 / 16.11.2025
Експерт: Лошо е, ако рутерът е на два метра от леглото
09:02 / 16.11.2025
Спас Гърневски: Не ми се ходеше в "Лукойл", но Иван Костов ме пра...
22:07 / 15.11.2025
Ангел Кунчев: Тези болести неминуемо ще се появят и в България
17:19 / 15.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
21:17 / 15.11.2025
Сиромахов иронично: Това е всичко, което трябва да знаем за нашия малък, но изключително храбър народ
Сиромахов иронично: Това е всичко, което трябва да знаем за нашия малък, но изключително храбър народ
13:34 / 14.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
Газови доставки
България в еврозоната
Световни квалификации - Мондиал 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: