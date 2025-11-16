Радан Кънев: Синът ми бе задържан за един грам марихуана

© Синът на евродепутата Радан Кънев е бил задържан в 6-то РПУ за притежание на марихуана, съобщиха от СДВР. Младежът е бил проверен при рутинна акция на полицията, която се провежда в столицата вече цяла седмица и продължава и в момента. В рамките на същата операция в 6-то районно са задържани още три лица, две от които непълнолетни.



Евродепутатът потвърди случая и уточни, че синът му вече е освободен. По-късно през деня той трябваше да даде пресконференция в Пловдив, но събитието бе отменено в последния момент.



В публикация в социалните мрежи Радан Кънев разказа подробности за инцидента:



"Вчера сутрин, около 9 без 10, след гостуване при приятели, синът ми Борис, на 16 г., е бил спрян за рутинна проверка от патрул на МВР, в близост до дома ни, в квартал "Манастирски ливади". Полицаите са открили около грам марихуана. Обадиха се веднага, аз ги срещнах на мястото на проверката, където подписахме съответните документи и синът ми доброволно предаде откритото вещество на криминална полиция.“



Според Кънев, Борис е бил отведен в 6-то РПУ, където му е наложена мярка полицейско задържане до 24 часа. По-късно е освободен, след повдигане на обвинение за притежание на наркотично вещество в маловажен случай.



"По случая е започнато досъдебно производство, на което той и цялото ни семейство ще съдействаме добросъвестно. Не подценявам действията му, за които ще понесе последствия според закона“, пише евродепутатът.



Кънев добавя, че въпреки усилията на семейството да възпита Борис да не употребява наркотици, очевидно подходът им не е бил достатъчно ефективен.



"Честно казано, не разбирам защо е необходимо в тези случаи децата да бъдат задържани, особено след като родителите са реагирали още преди задържането. Но от много разговори с познати и колеги-адвокати разбрах, че това е обичайната практика на МВР. Без да я одобрявам, не очаквам, че за нашето семейство важат различни правила. Надявам се в бъдеще да бъдат променени."



В края на публикацията си Кънев благодари на всички, които са изразили подкрепа и разбиране за ситуацията:



"16-годишните са деца, колкото и да не искат да го признаят – пред себе си и пред нас. Благодарим и на медиите за разбирането и сдържаното отразяване. Моментът е труден за нас – не заради ефекта върху родителите, а заради рисковете за детето.“