Рачев: Язовирите вървят към нулата

© Много слънце, много топлина и малко валежи – това ще бъде времето до първия учебен ден, каза пред bTV климатологът проф. Георги Рачев.



"На 15 септември ще остане топло и хубаво. Мамите могат да се развихрят и да направят децата супер“, каза той.



"Прословутият тропичен циклон се е настанил над Великобритания и не иска да си ходи и определя цялото време в Западна Европа“, каза той.



През празничните дни около 6 септември времето ще е хубаво в цяла Европа.



"Остава сухо, сухо – язовирите вървят към нулата. Да не говорим, че някои са стигнали такъв обем, че водата, която се използва за пиене, не е много качествена“, посочи климатологът.