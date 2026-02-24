ЗАРЕЖДАНЕ...
|Работник от голям завод, който затваря: Имаме синдикати, но нищо не могат да направят
В него са обявени масови съкращения, които ще обхванат близо 600 души.
Част от причините, посочени от компанията, са намалени продажби, необходимост от свиване на разходите и повишената конкуренция.
През портала на германския завод за автомобилни кабели все още влизат и излизат работници. Все още се работи на три смени заради приключването на старите поръчки. Нови обаче няма да има.
Мирослав Емилов е във фирмата от самото начало, става свидетел и на закриването.
"Притесняваме се, заводът затваря, много хора остават без работа. Всичките имат заеми, всеки един е с кредити. Имаме синдикати, но нищо не могат да направят“, казва той пред bTV.
Автобусите за втора смяна оставят работници от пет общини – Враца, Криводол, Борован, Бяла Слатина и Мездра. Най-тежко е за хората от селата и за по-възрастните.
Бюрото по труда вече е уведомено за масовото освобождаване с месец напред, както е по закон.
"Ще бъдат освободени 556 служители от спомената фирма, които ще бъдат освободени плавно в периода април – юни“, обясни Десислава Йосифова, началник на отдел "Посреднически услуги" в ДБТ-Враца.
Кметът на града Калин Каменов определи новината за затварянето на завода като изключително неприятна, но според него вече има потенциални инвеститори, проявяващи интерес към модерната база, макар и с друг тип производство.
"Инвестиционен интерес към града има, което е хубаво. Надявам се и хората от селата, и хората от съседните общини, които работеха в този завод, много скоро да имат нова работа, така че да бъдат спокойни за своите семейства“, каза Калин Каменов.
Проблемът е, че и още една компания в съседство с чуждестранно участие предстои окончателно да затвори.
От нея ще бъдат съкратени последните 85 служители, съобщиха от Бюрото по труда.
