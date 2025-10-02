Първият частен университет в Пловдив вече е Академия

© Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) вече е Академия по национална и информационна сигурност (АНИС). Това стана с решение на 51-вото Народно събрание от 2 октомври 2025 година.



"Първият частен университет в Пловдив е постигната реалност, България го заслужава – каза президентът на вуза проф. д.п.н. Георги Манолов. – За нас това е изключително признание. Като визионери и новатори с рационален подход и критично мислене, сме убедени, че симбиозата между сигурността и информационните технологии е образователното ноу-хау на бъдещето.“



Академичният съвет на ВУСИ поиска преименуването в началото на годината. Министерският съвет прие проекта за този процес и предложението бе внесено за разглеждане и одобрено на заседание на Комисията по образованието и науката в Народното събрание.



Важна предпоставка за успеха на АНИС е устойчивото, динамичното и възходящото развитие на вуза през изминалите 22 години от неговото създаване, както и утвърденият му авторитет у нас и в чужбина. Свидетелство за това са високите оценки от институционалната и програмните акредитации (над 9,00), нарасналият прием през годините, както и най-големият брой студенти от всички висши училища в България, с 1288 обучаващи се в професионално направление "Национална сигурност“ по данни на информационната система на МОН за учебната 2024/2025 година.



Академичните традиции, иновативният мениджмънт и значимите постижения в обучението на студентите по дисциплини и специалности, утвърдени и наложени както в сферата на националната, регионалната и глобалната сигурност във висшето образование, така и в областта на информационните технологии в епохата на дигитализация, и тяхната успешна реализация на пазара на труда са ключов пътеводител в утвърждаването на Академията по национална и регионална сигурност в единствена по рода си в сферата на висшето образование институция в Южна България, гарантираща висококачествена подготовка в сектор "Сигурност“.



