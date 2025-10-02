ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Първият частен университет в Пловдив вече е Академия
"Първият частен университет в Пловдив е постигната реалност, България го заслужава – каза президентът на вуза проф. д.п.н. Георги Манолов. – За нас това е изключително признание. Като визионери и новатори с рационален подход и критично мислене, сме убедени, че симбиозата между сигурността и информационните технологии е образователното ноу-хау на бъдещето.“
Академичният съвет на ВУСИ поиска преименуването в началото на годината. Министерският съвет прие проекта за този процес и предложението бе внесено за разглеждане и одобрено на заседание на Комисията по образованието и науката в Народното събрание.
Важна предпоставка за успеха на АНИС е устойчивото, динамичното и възходящото развитие на вуза през изминалите 22 години от неговото създаване, както и утвърденият му авторитет у нас и в чужбина. Свидетелство за това са високите оценки от институционалната и програмните акредитации (над 9,00), нарасналият прием през годините, както и най-големият брой студенти от всички висши училища в България, с 1288 обучаващи се в професионално направление "Национална сигурност“ по данни на информационната система на МОН за учебната 2024/2025 година.
Академичните традиции, иновативният мениджмънт и значимите постижения в обучението на студентите по дисциплини и специалности, утвърдени и наложени както в сферата на националната, регионалната и глобалната сигурност във висшето образование, така и в областта на информационните технологии в епохата на дигитализация, и тяхната успешна реализация на пазара на труда са ключов пътеводител в утвърждаването на Академията по национална и регионална сигурност в единствена по рода си в сферата на висшето образование институция в Южна България, гарантираща висококачествена подготовка в сектор "Сигурност“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Момиче е в неизвестност от събота
20:39 / 02.10.2025
Васил Божков се превърна в неочаквана атракция, оприличиха го на ...
20:15 / 02.10.2025
Удължиха срока за уточняване заплатите на медиците
19:56 / 02.10.2025
Сняг затвори "Петрохан"
19:38 / 02.10.2025
Бивша мормонска църква стана бардак, красиви българки проституира...
18:02 / 02.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS