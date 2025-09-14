ЗАРЕЖДАНЕ...
|Първата българска електрическа яхта вече е факт
"Чисто органично ние бяхме номинирани за Innovation Route, което е голямо признание за малка компания като нас. Само 40 човека от около 740 участника се избират и ние бяхме сред тях. Имаме и зелена точка пред щанда, което означава, че проправяме път на иновациите в морската индустрия", сподели Енчев.
Компанията обяви, че интересът към електрическата яхта е силен, като се очаква серийно производство. До края на 2025 г. се планира да бъдат произведени 10 лодки, като пет вече са готови. Целта за 2026 г. е 15 броя на месец. Първата яхта вече е продадена, а записванията за следващата година се увеличават, допълни Енчев.
Базата на Helios Yachts е в Бургас, което според Енчев е идеално място за производство на този тип продукти.
"Имаме прототипни модели, които разработваме от четири години. Това не е просто яхта – тя включва множество смарт системи, контролери, произведени от нас, софтуер и батерии. Оптимизирахме я да бъде електрическа още преди да е родена", обясни той.
Яхтата е произведена от олекотени композитни материали, а специалната "пчелна пита" добавя здравина. Електрическите задвижващи компоненти – мотор, батерии, контролер и слънчеви панели – се произвеждат в Европа. Helios е разработила и собствена софтуерна платформа за управление на яхтите, която позволява пълен дигитален контрол както от бордовите дисплеи, така и от смартфон.
Особено внимание е обърнато на батерията, която използва blade cell технология и литиево-желязно фосфатна химия, без редкоземни елементи, което я прави и безопасна.
Компанията е сертифицирана за големите марки навигационни дисплеи в морската индустрия, което също е голямо признание за Helios Yachts.
Цената на базовия модел започва от 50 000 евро, като по-високите версии достигат до 73 000 евро.
