Първа снимка от фаталната катастрофа, станала днес

© Пътят между Стрелча и село Кръстевич вече е отворен за движение след фаталната катастрофа, съобщиха от МВР. В ПТП-то загина млад мъж, а други двама бяха ранени.



Сигналът е подаден в 12,20 часа. Ударили са се два амтомобила фолксваген - лек и лекотоварен. На място е загинал 39-годишният водач на първия автомобил, който е от Стрелча.



Ранени са пътуващ до него мъж на 37 години и водачът на другата кола, който е 19-гдишен пловдивчанин. На място са изпратени екипи на пожарната и линейки. Двамата пострадали са откарани в болница в Панагюрище.