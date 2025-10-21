ИЗПРАТИ НОВИНА
Млад мъж загина, а 19-годишен пловдивчанин е в болница след ПТП
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:36
©
Млад мъж загина, а други двама са ранени в жестока катастрофа, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР Пазрджик.

Инцидентът е станал между Стрелча и село Кръстевич, а сигналът е подаден в 12,20 часа. Ударили са се два амтомобила фолксваген - лек и лекотоварен. На място е загинал 39-годишният водач на първия автомобил, който е от Стрелча.

Ранени са пътуващ до него мъж на 37 години и водачът на другата кола, който е 19-гдишен пловдивчанин. На място са изпратени екипи на пожарната и линейки. Двамата пострадали са откарани в болница в Панагюрище. Движението в момента се извършва по обходни маршрути.







