Пълна хронология на събитията от първия сигнал за три трупа до втория отново за три трупа

© Парламентът изслушва представители на МВР по случая с откритите тела в бившата хижа "Петрохан“ и край връх Околчица.



Зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов заяви, че на 2 февруари в оперативната част на МВР-София е получен сигнал от лице затова, че пред хижа "Петрохан" е намерил три лица от мъжки пол и затова, че хижата е била частично изгоряла от пожар.



"Около лицата са намерени следните вещи: един брой огнестрелно оръжие Хеклер и Кох с 13 броя боеприпаси към него и пълнител в цевта, един пистолет Glock и една пушка с една гилза в нея", заяви той.



Николай Златков е бил с издадено разрешително за оръжие от 7-мо районно управление на СДВР, а това на Ивайло Иванов е било издадено от районно управление Монтана. Попов уточни, че намерените оръжия са били регистрирани на техни имена.



Зам.-министърът обяви, че са била проведена беседа с майката на Ивайло Калушев, която споделила, че синът й живее в хижата. Тя е обяснила, че е получила съобщение от него на 1-2 февруари и от тогава няма връзка с него.



Филип Попов обяви, че е проведена беседа и с майката на Николай Златков - Ралица Асенова. Тя е заявила, че доколкото знае, синът й е заминал за Бургас. Тя е обяснила на полицията, че не се намира в София и на 3 февруари ще се яви, за да бъде разпитана.



Проведена е била и беседа с бащата на Александър Макулев - Яни Макулев. Той е заявил, че от около 4-5 години синът му живее с негов приятел в хижата, където ще бъде обучен за рейнджър и други екстремни спортове. Бил се чул с него след нова година, но не помни кога точно.



Зам.-министърът обяви, че на 30 януари около 8:50 ч. кемперът е бил на бензиностанция в Бургас. При преглед на записите от касата се виждат три лица – Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.



На 31 януари на бензиностанция на АМ "Тракия“ в района на град Ихтиман се вижда, че в превозното средство има и непълнолетно момиче. Двамата мъже и 15-годишното дете се връщат в София същия ден и оставят момичето на домашния ѝ адрес.



Около хижата са намерени 5 камери, които са иззети. "Една е била монтирана върху фасадата на сградата, една срещу задния вход на сградата, една поставена на дърво около сградата и две поставени на дърва по пътя, който води към самата сграда", уточни зам.-министърът.



В джоба на Дечо Василев е намерена една запалка и друга, която е била до него.



Депутатите решиха да обединят в едно две изслушвания, предложени съответно от "Има такъв народ" и от "Възраждане", относно смъртните случаи край Петрохан и в района на Околчица. И двете политически сили предлагаха по случая да бъде изслушан министърът на вътрешните работи Даниел Митов. От ИТН искаха да чуят и министъра на околната среда и водите Манол Генов.



Председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че е постъпило писмо от министър Митов, че няма да може да присъства на заседание на Народното събрание от 11 до 13 февруари т.г. На негово място могат да бъдат изслушани зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов, главен комисар Захари Васков – директор на ГД "Национална полиция“ и Ангел Папалезов – началник отдел "Криминална полиция“ в ГДНП, посочи Назарян.



Божидар Божанов от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) предложи в изслушването да се включат и представители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), а Рая Назарян се ангажира да бъдат поканени.