ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пълна хронология на събитията от първия сигнал за три трупа до втория отново за три трупа
Зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов заяви, че на 2 февруари в оперативната част на МВР-София е получен сигнал от лице затова, че пред хижа "Петрохан" е намерил три лица от мъжки пол и затова, че хижата е била частично изгоряла от пожар.
"Около лицата са намерени следните вещи: един брой огнестрелно оръжие Хеклер и Кох с 13 броя боеприпаси към него и пълнител в цевта, един пистолет Glock и една пушка с една гилза в нея", заяви той.
Николай Златков е бил с издадено разрешително за оръжие от 7-мо районно управление на СДВР, а това на Ивайло Иванов е било издадено от районно управление Монтана. Попов уточни, че намерените оръжия са били регистрирани на техни имена.
Зам.-министърът обяви, че са била проведена беседа с майката на Ивайло Калушев, която споделила, че синът й живее в хижата. Тя е обяснила, че е получила съобщение от него на 1-2 февруари и от тогава няма връзка с него.
Филип Попов обяви, че е проведена беседа и с майката на Николай Златков - Ралица Асенова. Тя е заявила, че доколкото знае, синът й е заминал за Бургас. Тя е обяснила на полицията, че не се намира в София и на 3 февруари ще се яви, за да бъде разпитана.
Проведена е била и беседа с бащата на Александър Макулев - Яни Макулев. Той е заявил, че от около 4-5 години синът му живее с негов приятел в хижата, където ще бъде обучен за рейнджър и други екстремни спортове. Бил се чул с него след нова година, но не помни кога точно.
Зам.-министърът обяви, че на 30 януари около 8:50 ч. кемперът е бил на бензиностанция в Бургас. При преглед на записите от касата се виждат три лица – Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.
На 31 януари на бензиностанция на АМ "Тракия“ в района на град Ихтиман се вижда, че в превозното средство има и непълнолетно момиче. Двамата мъже и 15-годишното дете се връщат в София същия ден и оставят момичето на домашния ѝ адрес.
Около хижата са намерени 5 камери, които са иззети. "Една е била монтирана върху фасадата на сградата, една срещу задния вход на сградата, една поставена на дърво около сградата и две поставени на дърва по пътя, който води към самата сграда", уточни зам.-министърът.
В джоба на Дечо Василев е намерена една запалка и друга, която е била до него.
Депутатите решиха да обединят в едно две изслушвания, предложени съответно от "Има такъв народ" и от "Възраждане", относно смъртните случаи край Петрохан и в района на Околчица. И двете политически сили предлагаха по случая да бъде изслушан министърът на вътрешните работи Даниел Митов. От ИТН искаха да чуят и министъра на околната среда и водите Манол Генов.
Председателят на Народното събрание Рая Назарян съобщи, че е постъпило писмо от министър Митов, че няма да може да присъства на заседание на Народното събрание от 11 до 13 февруари т.г. На негово място могат да бъдат изслушани зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов, главен комисар Захари Васков – директор на ГД "Национална полиция“ и Ангел Папалезов – началник отдел "Криминална полиция“ в ГДНП, посочи Назарян.
Божидар Божанов от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) предложи в изслушването да се включат и представители на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), а Рая Назарян се ангажира да бъдат поканени.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 132
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Край на монопола на БДЖ!
15:17 / 11.02.2026
МС прие изменение в Закона за НСО
14:26 / 11.02.2026
Ръководството на МВР за случая "Петрохан": Ще кажем истината
13:50 / 11.02.2026
Асен Василев: Ако Бойко Рашков стане вътрешен министър, това ще е...
14:10 / 11.02.2026
Загадката "Петрохан" се заплете още повече след изтекла информаци...
13:34 / 11.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Удрят ни с нова такса, ще засегне всички
11:46 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS