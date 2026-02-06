ИЗПРАТИ НОВИНА
Пулмолог: Мит е, че студеният въздух води до настинка
Автор: Ася Александрова 10:51
© NOVA
Зимата е предизвикателство за нашата дихателна система, защото температурите са ниски, което е рай за респираторните вируси. Определено има връзка между студения въздух и респираторните заболявания. Това каза пулмологът д-р София Ангелова в предаването "Утрото на фокус“ на Радио ФОКУС с водещ Ася Александрова. 

Зимата е период, съпътстван и от мъгли, които сами по себе си не са опасни за дихателната система. "Но когато водните частици от мъглата се суспендират с токсичните газове от автомобилите и твърдото горене, тогава се получава покачване нивото на фините прахови частици, което също е притеснително за дихателната ни система“, поясни пулмологът.

"Сухият въздух в затворените помещения пък води до изсушаване на лигавицата на горните дихателни пътища, което допълнително благоприятства средата за вирусите", допълни д-р Ангелова.

Мит е, че студеният въздух води до настинка. Причинителят на обикновената настинка е риновирусът, който се развива при температура под 37 градуса, поясни специалистът. "В носоглътката температурата е около 33 градуса, което е много благоприятно за развитието на риновирусите. През зимата се свиват кръвоносните съдове и това затруднява придвижването на белите кръвни клетки към съответните клетки, които се унищожават от самите вируси. Да не забравяме, че през зимата няма слънцегреене и намалява образуването на Витамин D, който балансира нашата имунна система. Затова съветите, които отправяме особено към възрастните хора, е да не пропускат Витамин D. Хубаво е да се изследва, за да се види стойността му“, съветва д-р Ангелова.

Риновирусите са характерни за есента, когато децата тръгнат на училище, и през ранната пролет.

В момента доминира грипният вирус, но се срещат и парагрипни вируси, както и респираторно-синцитиалният вирус. Преобладава грип от тип А. Много важно е болният да бъде навременно диагностициран, защото съществува ефективен противогрипен медикамент, който не позволява на вируса да се развива. "Златните 48 часа са много важни, защото точно това е времето, когато вирусът достига пика на своето размножаване. Когато го парираме с противогрипни медикаменти, не му позволяваме да се разпространява в нови клетки и да води до усложнения“, поясни д-р София Ангелова.

Ваксината срещу грип не предпазва от заболяване, а от тежко протичане на и усложнения, отбеляза тя. Много важно е поддържането на добра имунна система. "В това се състои основната профилактика. Имунната система се поддържа на първо място с пълноценното хранене с основните нутриенти. Сега не е времето на диетите, защото организмът има нужда от всички хранителни вещества, особено през зимата, когато има необходимост от повече енергия заради студа. Изключително важни са храните, богати на витамини. Основните антиоксиданти, които пазят нашия бял дроб от свободните радикали, които се образуват от стреса, от мръсния въздух, от фините прахови частици, от тютюневия дим, се доставят чрез витамините А, Е, С. Най-добре е да ги доставим по естествен начин – с плодовете и зеленчуците“, обясни пулмологът.

За силната имунна система е необходим и пълноценен сън – минимум 7-8 часа. Много важно е движението, разходките, както и хидратацията на организма. Нейният съвет към хората с хронични заболявания, свързани с дихателните пътища, е поддържане на добра хидратация. "Много важно е оводняването, за да не задържат секрети. При тях производството на слуз в белия дроб е в по-голямо количество“, поясни д-р Ангелова.

Тя призова хората да бъдат внимателни с хранителните добавки, както и с приема на Витамин С. "Витамин С води до сгъстяване на кръвта и предразполага към тромбообразуване. Затова не трябва да злоупотребяваме с хранителни добавки, а да заложим на пълноценното хранене. Изключително важна е добрата хармония със себе си и с околния свят. Щастливите хора или не боледуват, или ако боледуват от респираторни инфекции, те преминават много бързо“, допълни специалистът.


