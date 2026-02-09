Публикуваха най-новата прогноза за вторник, 10 февруари

© Plovdiv24.bg През нощта облачността ще е значителна, в западната половина от страната и в североизточните райони с превалявания от сняг, а по Южното Черноморие – от дъжд. На места, главно в западните части от Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще е с намалена видимост. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и източните райони умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, по Черноморието и в крайните югозападни райони – около 3°-5°.



Утре облачността ще е значителна. Преди обяд на места в югоизточните райони ще бъде с превалявания от дъжд, а почти през целия ден в северозападните и планинските – от сняг. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 2° и 7°°.



В планините ще бъде облачно, в масивите от западната половина от страната с превалявания от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.



По Черноморието облачността ще бъде значителна. Преди пладне по южното крайбрежие ще превалява дъжд. Ще духа умерен, временно силен източен вятър. Максималните температури ще бъдат около 6°-7°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.