Всички пътници от дерайлиралия влак са извозени до гарата в Царева ливада. Това съобщи в социалните мрежи кметът на Община Трявна Денчо Минев.
Plovdiv24.bg припомня, че тази сутрин, в 8:05 ч., в междугарието Царева Ливада – Трявна, бързият влак №4631, пътуващ от Русе за Пловдив, се удари в активирало се свлачище. Във влака са пътували 65 пътници, като трима от тях пострадаха.
Сигналът за инцидента е получен след 08:50 ч., като композицията е дерайлирала на 1 км преди спирка Стайновци /посока Трявна/, поради лошите метеорологични условия и свличане на кална маса.
По думите на кмета тримата ранени са прегледани от медицинските екипи на място. Те са с леки охлузвания и наранявания.
"Действията на аварийните екипи продължават. Изпратен за съдействие е и един екип на РСПБЗН - гр. Трявна на мястото на инцидента", пише още Денчо Минев.
Бе тя си е Скална маса а не кална.
