По участъка от път I-8 Свиленград - Капитан Андреево, на територията на област Хасково, е ограничено движението на транзитно преминаващите камиони над 12 т. Ограничението не обхваща локалния товарен трафик към Свиленград. Въведената временна организация на движението е поради пропадането на тротоарен блок на мостовото съоръжение при 370-ти км, като от 10 март транзитният трафик се пренасочва по обходен маршрут от път I-8 през пътно кръстовище с път II-88 и път II-89 по път II-89 към АМ "Марица“ през пътен възел "Капитан Андреево“ към път I-8 и обратно. Пропускането в участъка на локалния товарен трафик, пътуващ към Свиленград, се осъществява и контролира от "Пътна полиция“.Екип на Института по пътища и мостове днес извърши оглед на съоръжението. В кратки срокове се очаква да бъдат дадени експертни становища и предписания за предприемане на необходимите аварийните дейности за укрепване на моста.Настоящата промяна в организацията на движение ще бъде в сила до пълното отстраняване на аварията и възстановяване на експлоатационното състояние на моста.Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към водачите е да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.