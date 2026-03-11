ЗАРЕЖДАНЕ...
Пропадна част от мост на пътя Свиленград - Капитан Андреево
Екип на Института по пътища и мостове днес извърши оглед на съоръжението. В кратки срокове се очаква да бъдат дадени експертни становища и предписания за предприемане на необходимите аварийните дейности за укрепване на моста.
Настоящата промяна в организацията на движение ще бъде в сила до пълното отстраняване на аварията и възстановяване на експлоатационното състояние на моста.
Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към водачите е да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
