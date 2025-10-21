ЗАРЕЖДАНЕ...
|Промяна в движението по АМ "Тракия" този петък и събота
Припомняме, че ремонтните дейности в 2-километровата отсечка, на територията на област Бургас, започнаха на 20 октомври, като до петък те ще се изпълняват без затваряне на участъка, с пренасочване на пътуващите в изпреварващата лента в платното.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
