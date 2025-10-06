Променят движението по магистрала "Тракия"

© Утре -7 октомври, от 7 ч. до 18 ч. движението в платното за Бургас в два участъка всеки с дължина от около 300 метра - при 301-и и 303-и км, на АМ "Тракия“ ще се осъществява само в изпреварващата лента за краткотрайни ремонти на настилката. При изпълнение на дейностите, при подходящи метеорологични условия, по отсечките в област Ямбол ще бъде поетапно ограничено преминаването в активната и аварийната.



Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.