Промениха прогнозите, краят на лятото се отлага!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:27
©
Във вторник ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста облачност, повече над Южна България. Ще е почти без валежи, но все пак на отделни места, главно в планинските райони в Югозападна България е възможно да превали краткотраен дъжд.

През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево. Вятърът ще е от източната четвърт, предимно слаб, в източната половина от страната по-често умерен. Температурите постепенно ще се повишават и в неделя максималните ще бъдат предимно между 32° и 37°.


