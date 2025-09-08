ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Промени в пенсионните фондове
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:47Коментари (0)591
©
Близо 90 000 осигурени лица са променили участието си в пенсионните фондове през второто тримесечие на 2025 г., прехвърляйки помежду им средства за над 495 милиона лева, показват последните данни на Комисията за финансов надзор (КФН).

През периода от април до юни в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 125 222 заявления за промяна. Реално осъществените прехвърляния са 89 890, което представлява спад от 8,53% спрямо първото тримесечие на годината, когато сменилите фонда си са били 98 271 души.

Най-голям интерес се наблюдава към универсалните пенсионни фондове (УПФ), където смяната на участието е направена от 83 899 души. Значително по-малък е броят на осигурените, прехвърлили средства в професионалните фондове (ППФ) – 5 666 души, а най-нисък интерес се отчита при доброволните пенсионни фондове (ДПФ) – едва 325 промени.

Общата сума на прехвърлените средства през второто тримесечие възлиза на 495 553 543 лв. Основният дял – 463 190 982 лв. – е преместен между универсалните фондове, 30 805 092 лв. между професионалните, а в доброволните са прехвърлени 1 557 469 лв.

За първото полугодие на 2025 г. общият брой на осигурените лица, възползвали се от правото си на промяна, достига 188 161 души, а сумата на прехвърлените средства надхвърля 1 милиард лева – 1 009 557 533 лв.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
По-малко налично свинско месо и по-високи цени в магазините, ако ...
20:38 / 08.09.2025
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни и...
21:20 / 08.09.2025
Маноле и Крислово отбелязаха своите традиционни празници за Рожде...
18:45 / 08.09.2025
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за к...
19:19 / 08.09.2025
Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще доведе до по-го...
20:51 / 08.09.2025
"Възраждане": Главният прокурор отказа преместване на делото за у...
18:18 / 08.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
17:42 / 06.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Един от най-великите остаря с още една година
Един от най-великите остаря с още една година
23:05 / 06.09.2025
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
17:36 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: