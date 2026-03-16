През първия ден от новата седмица в страната ще преобладава слънчево време с максимални температури между 13°C и 15°C, информира. Въпреки затоплянето през деня, нощните стойности ще паднат до -3°C, което създава сериозни условия за образуване на слани в много райони.Жителите на Източна България и населените места по поречието на Дунав могат да очакват ниска облачност и мъгли в сутрешните часове. Видимостта ще се подобрява постепенно след обяд, когато облаците ще се разкъсат.След хладна нощ с минимални температури около -2°C, столичани ще се радват на слънчев понеделник. Максималните стойности ще достигнат приятните 14-15°C.По Черноморието: Преди обяд ще бъде облачно и мъгливо, но втората половина на деня ще предложи повече слънце. Термометрите ще отчитат между 9°C и 13°C, а морското вълнение ще бъде 2–3 бала.В планинските райони ще предлагат отлични условия за туризъм със слънчево време и слаб до умерен североизточен вятър. Температурите на 1200 метра височина ще бъдат около 7°C, докато на 2000 метра ще се задържат около нулата.