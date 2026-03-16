Пролетта напомня за себе си: Къде температурите ще скочат най-високо днес?
Жителите на Източна България и населените места по поречието на Дунав могат да очакват ниска облачност и мъгли в сутрешните часове. Видимостта ще се подобрява постепенно след обяд, когато облаците ще се разкъсат.
След хладна нощ с минимални температури около -2°C, столичани ще се радват на слънчев понеделник. Максималните стойности ще достигнат приятните 14-15°C.
По Черноморието: Преди обяд ще бъде облачно и мъгливо, но втората половина на деня ще предложи повече слънце. Термометрите ще отчитат между 9°C и 13°C, а морското вълнение ще бъде 2–3 бала.
В планинските райони ще предлагат отлични условия за туризъм със слънчево време и слаб до умерен североизточен вятър. Температурите на 1200 метра височина ще бъдат около 7°C, докато на 2000 метра ще се задържат около нулата.
