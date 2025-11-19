ЗАРЕЖДАНЕ...
Прокурори и нотариуси ще борят заедно документните и имотни измами
Споразумението предвижда съвместни действия в областта на превенцията, професионалното обучение, обмена на експертиза и усъвършенстването на добрите практики, като целта е да се укрепи институционалното доверие и да се намали рискът граждани да станат жертва на злоупотреби.
"Прокурорите и нотариусите имат различни роли в правната система, но общата ни кауза е ясна — защита на гражданите. Обединяването на усилията ни е най-силният инструмент за превенция, защото позволява опитите за измами да бъдат пресичани още преди да се случат“, това заяви Елица Калпачка. Новото партньорство създава условия за по-ефективно взаимодействие между двете съсловни организации, по-добра координация и по-висока обществена информираност.
Асоциацията на прокурорите и Камарата на нотариусите подчертават, че обединяването на усилията им е важна стъпка към последователна, професионална и навременна защита на гражданите от имотни и документни измами, които продължават да представляват сериозен обществен риск.
