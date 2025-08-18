ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Прокуратурата в Бургас протестира домашния арест на младежа, помел пловдивско семейство с АТВ
Припомняме, че Бургазлиев е привлечен към наказателна отговорност за това, че по непредпазливост е причинил средни телесни повреди на повече от едно лице – на петима пешеходци, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие. Случаят е квалифициран като особено тежък. Престъпното деяние е осъщественото на 14.08.2025 година на алея до хотел "Мелия“ в к.к. Слънчев бряг. То е квалифицирано по чл.343, ал.3, б. "а“, вр. ал.1, б. "б“, вр. чл.342, ал.1 от НК, вр. чл.20, ал.1 и чл.5, ал.1 от ЗДвП.
Внесеният днес в Районен съд-Несебър протест ще бъде разгледан на заседание от компетентния Окръжен съд-Бургас на 22.08.2025 година.
Поради високата фактическа и правна сложност на разследването, Районна прокуратура-Бургас е внесла предложение то да бъде поето от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура-Бургас. Предложението е прието от окръжния прокурор на Бургас за основателно и с нарочен акт от днес делото е възложено на следовател от отдела.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ефективна присъда за Каспъра след убийството с нож в "Столипиново...
17:18 / 18.08.2025
Двама мъже са задържани за предизвикване на големия пожар край Ст...
17:21 / 18.08.2025
Оперираха една от пострадалите в свирепата катастрофа в София
16:56 / 18.08.2025
МВР: Трима са арестувани след смъртта на детето в Несебър
15:46 / 18.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко в морето и почи...
15:19 / 18.08.2025
Организират протести след инцидента със семейството от Пловдив на...
15:13 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
22:18 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS