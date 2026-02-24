ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Прокуратурата разпореди проверка на вътрешния министър Дечев за случая "Петрохан"
Вижте цялото съобщение без редакторска намеса:
На 23.02.2026 г. в СГП е заведен сигнал от народни представители от 51. НС, с твърдение за упражнен институционален натиск и "пряка намеса в обективната работа“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като "Петрохан“ и "Околчица“. Сигналът е бил разпределен на наблюдаващ прокурор съобразно принципа на случаен подбор.
По-късно същия ден в СГП са постъпили сигнали от двама високопоставени представители на МВР за упражнен натиск от страна на служебен министър на вътрешните работи. Поради идентичността на твърденията тези сигнали са били присъединени към преписката, заведена по първия сигнал.
На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка, доколкото СГП е длъжна да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление, когато е сезирана с твърдения за такова.
Предварителната проверка е възложена на ГДБОП-МВР в изпълнение на разпоредбите на действащото българско законодателство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 272
|предишна страница [ 1/46 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пак затвориха един от най-натоварените пътища в Родопите
17:18 / 24.02.2026
Калин Стоянов: Сценарият за изборите с наше МВР е в ход
16:31 / 24.02.2026
Американците и "Европол" нагазват в загадката "Петрохан"
14:50 / 24.02.2026
Социалният министър: Искаме да предотвартим практиката "Глас срещ...
14:52 / 24.02.2026
Георги Кандев ще бъде назначен за и.д. главен секретар на МВР
13:51 / 24.02.2026
Работник от голям завод, който затваря: Имаме синдикати, но нищо ...
11:33 / 24.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS