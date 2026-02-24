ИЗПРАТИ НОВИНА
Прокуратурата разпореди проверка на вътрешния министър Дечев за случая "Петрохан" 
Автор: Марияна Стойчева 19:15Коментари (0)0
Софийската градска прокуратура (СГП) разпореди предварителна проверка за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев, съобщиха от държавното обвинение.

На 23.02.2026 г. в СГП е заведен сигнал от народни представители от 51. НС, с твърдение за упражнен институционален натиск и "пряка намеса в обективната работа“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като "Петрохан“ и "Околчица“. Сигналът е бил разпределен на наблюдаващ прокурор съобразно принципа на случаен подбор.

По-късно същия ден в СГП са постъпили сигнали от двама високопоставени представители на МВР за упражнен натиск от страна на служебен министър на вътрешните работи. Поради идентичността на твърденията тези сигнали са били присъединени към преписката, заведена по първия сигнал.

На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка, доколкото СГП е длъжна да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление, когато е сезирана с твърдения за такова.

Предварителната проверка е възложена на ГДБОП-МВР в изпълнение на разпоредбите на действащото българско законодателство.


Още по темата: общо новини по темата: 272
24.02.2026 Американците и "Европол" нагазват в загадката "Петрохан"
24.02.2026 Прокуратурата проверява Емил Дечев за оказван натиск по случая "Петрохан"
24.02.2026 Емил Дечев: Сарафов влезе в ролята на любител на филма "Туйн Пийкс"
23.02.2026 Единствено за Дечо изрично е подчертано, че огнестрелната рана е възможно да е причинена и със собствена ръка
23.02.2026 Министър Дечев предложи главният секретар на МВР да бъде освободен
23.02.2026 Иван Савов: Всичко е безкрайно объркано, безкрайно неясно
Още новини от Национални новини:
Пак затвориха един от най-натоварените пътища в Родопите
17:18 / 24.02.2026
Калин Стоянов: Сценарият за изборите с наше МВР е в ход
16:31 / 24.02.2026
Американците и "Европол" нагазват в загадката "Петрохан"
14:50 / 24.02.2026
Социалният министър: Искаме да предотвартим практиката "Глас срещ...
14:52 / 24.02.2026
Георги Кандев ще бъде назначен за и.д. главен секретар на МВР
13:51 / 24.02.2026
Работник от голям завод, който затваря: Имаме синдикати, но нищо ...
11:33 / 24.02.2026

