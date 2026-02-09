ЗАРЕЖДАНЕ...
|Прокуратурата открила много религиозна литература в хижа "Петрохан"
Николова заяви, че към момента са образувани две досъдебни производства - първото касае смъртта на трима мъже край хижа в района на Петрохан и възникнал пожар в местността.
“На 2 февруари е получен сигнал на 112 , че гори хижата и около нея има три тела и оръжия, районът е отцепен, отишли са на място разследващи и полиция и с първото действие, а именно оглед на местопроизшествие, е започнало досъдебно производство за квалифицирано убийство на три лица. Извършени са много процесуални-действия, иззети са веществени доказателства и много литература с религиозна насоченост", посочи Николова.
До момента са назначени 18 съдебни експертизи. Само 8 са съдебните технически експертизи. От телата са иззети биологичен материал. Разпитани са пълнолетни и непълнолетни лица.
На брифинга стана ясно, че откритите оръжия в хижата са два пистолета и една пушка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 87
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
