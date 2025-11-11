ИЗПРАТИ НОВИНА
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче Мая
Автор: Вилислава Ветренска 09:48
©
Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство за проявена жестокост към куче чрез прегазване.

На 10.11.2025 г. в Софийска районна прокуратура е докладвана от служители на 03-РУ преписка за това, че на 09.11.2025 г. в ж.к. "Разсадник“ в гр. София мъж е прегазил с лек автомобил куче. След запознаване с материалите, наблюдаващ прокурор е преценил, че има достатъчно данни за престъпление по смисъла на НК и незабавно е образувал досъдебно производство за престъпление по чл. 325б, ал.1 от НК.

Разследването е възложено на 03 РУ-СДВР, като в хода му следва да се разпитат свидетели, да се направи видео-техническа експертиза на видеоклип, показващ прегазването на кучето и да се назначи ветеринарно-медицинска експертиза.

Разследването по случая продължава.


