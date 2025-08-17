ИЗПРАТИ НОВИНА
Прокуратурата: Виктор, врязал се в автобус в София, е дишал райски газ преди катастрофата
Автор: ИА Фокус 17:20
© Булфото
Прокуратурата иска мярка постоянен арест за обвиняемия за тежката катастрофа в София от петък. На 21-годишният Виктор Илиев вече е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. В съдебната зала прокурор Събина Христова съобщи, че задържаният е употребил райски газ преди да се качи зад волана.

Тя допълни, че у автомобила му е открита бутилка с райски газ, налични са и свидетелски показания в тази посока. По думите ѝ при повдигане на обвинението този факт е взет предвид. Установено е, че автомобилът принадлежи на роднина на задържания, като е бил закупен на лизинг. Предстояло е през следващата седмица да бъде прехвърлен на лизингоползвателя, разкри още Христова. 

От Софийската градска прокуратура изчакваха да бъдат готови само още две експертизи преди мярката да бъде внесена. Според автотехническата експертиза и автобусът, и лекият автомобил са били технически изрядни. Спирачен път не е имало. 

Според прокуратурата налице са достатъчно доказателства, въз основа на които да се направи обосновано предложение, че обвиняемият Илиев е извършител на престъплението. Има и реална опасност той да извърши друго престъпление. Проявеното нежелание да следва правилата по пътищата, с които той следва е бил запознат, завишават неговата степен на обществена опасност.

Служебният му защитник адвокат Албена Койчева съобщи, че Илиев има фрактури на гръбначния стълб, на прешлените и на ръката. Затова, според нея, той не е в състояние да се укрие. А условията в следствения арест не са подходящи за него, ето защо настоява за домашен арест.

"Всичко, което каза адвокатът, е така! Желая помилване!", каза Виктор Илиев пред магистратите.

Какво знаем за обвиняемия Виктор Илиев? Toй e на 21 години и има шофьорска книжка от началото на месеца. За две седмици се е сдобил с цели 7 фиша за нарушения. Последните два от тях - в часове преди фаталната катастрофа.

Властите проверяват как е получил свидетелството си за управление. Пробите за алкохол и наркотици на Илиев са отрицателни. Очаква се автотехническата експертиза да покаже с каква скорост точно се е движел автомобилът.

Иначе уважаван лекар от Сирия е загиналият пътник при инцидента. 61-годишният д-р Иса Али е работил в столичната Спешна помощ. Той пристига в България едва 20-годишен. Тук завършва медицина, а последните години от живота си посвещава на бежанците и подкрепата към тях.

Общо шестима пострадаха при пътното произшествие. С опасност за живота остават трима, сред тях и шофьорът на автобуса. Те са настанени в "Пирогов" и Военномедицинската академия.



