|Прокуратурата: Не е упражнен натиск върху вътрешния министър
СГП уточнява следното:
По предварителна проверка, образувана по сигнали за упражнен институционален натиск и "пряка намеса в обективната работата“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като "Петрохан“ и "Околчица“, на 23.02.2026 г. наблюдаващ прокурор при СГП е дал подробни писмени указания на ГДБОП-МВР за извършване на конкретни действия във връзка с твърденията, посочени в сигналите. Никъде в акта си наблюдаващият прокурор от СГП не е указвал да се снемат обяснения от длъжностно лице - служебен министър на вътрешните работи, още по-малко това да бъде извършено на конкретна дата и час, включително 25.02.2026 г. - 10:00 часа.
СГП припомня, че образуването на предварителната проверка във връзка със сигнал от народни представители от 51. Народно събрание и сигнали от високопоставени служители на МВР, е изрично задължение на прокуратурата съгласно чл. 145 от Закона за съдебната власт.
