Производители от Пловдивско: Пчелите умират, плодовете изчезват, руши ce природният баланс в България

© През последните четири години броят на пчелите в България чувствително е намалял – тенденция, която според експерти е пряко свързана с бързо настъпващите климатични промени. Това оказва сериозно негативно влияние не само върху производството на мед, но и върху реколтата от плодове у нас.



Николай Гайдов от пловдивското село Ръжево Конаре се грижи за 150 кошера и споделя, че с настъпването на зимата основната му цел е пчелните семейства да бъдат достатъчно силни, за да преживеят студените месеци.



"По моя оценка около 30-35 хиляди пчели има в кошера в момента. Стремим се семейството да е в пълен обем, за да започне развитието си още в края на януари или началото на февруари“, обяснява пред БНТ Гайдов.



Той споделя, че от 15 години наблюдава тревожни промени в климата, които сериозно объркват биологичния ритъм на пчелите. Ранните затопляния, последвани от късни пролетни слани, нарушават както развитието на растенията, така и възможността на пчелите да събират нектар.



"Нито растенията имаха цветове за опрашване, нито пчелите можеха да събират нектар. Получи се срив в пчелните семейства – това се наблюдава вече 2-3 години“, казва той.



Нарушеният природен баланс води не само до смъртност при пчелите, но и до по-ниски добиви от плодове като череши, ябълки и праскови. Земеделецът Красимир Кумчев споделя, че 2025 г. е била "абсолютно нулева“ по отношение на черешите.



"Цветовете се увреждат при ниски температури, а оттам пашата за пчелите изчезва. Цените достигнаха 16 лева за килограм, което предизвика недоволство, но това е резултат от климатичните щети“, обяснява Кумчев.



Група биолози, сред които и преподаватели от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“, провеждат мащабно проучване върху смъртността на пчелните семейства през последните седем години. Резултатите са обезпокоителни – комбинацията от пестициди и климатичен стрес води до сериозни генетични и клетъчни увреждания при пчелите.



"Установихме над 35 различни пестицида с токсично действие, които забавят клетъчното делене и предизвикват структурни хромозомни изменения“, посочва проф. Евгения Иванова от ПУ "Паисий Хилендарски“.



На места в страната смъртността на пчелните семейства надхвърля 90%.



"През последните 5–7 години наблюдаваме дълги студени пролетни периоди, последвани от внезапни екстремни горещини и суша, която продължава по няколко месеца“, добавя проф. Пламен Петров от Аграрния университет в Пловдив.



Според учените и пчеларите, за да оцелеят пчелите и пчеларството у нас, са нужни устойчиви решения и адаптация към новите климатични условия.



"Пчеларите трябва да променят практиките си, а държавата – да разработи стратегия за подпомагане на сектора в условията на климатични промени“, подчертава проф. Петров.



Пчелите са единствените насекоми, които могат да възпроизвеждат средата, в която живеят. Според учените 80% от опрашването на планетата зависи от тях. Затова изчезването им би имало катастрофални последици не само за селското стопанство, но и за хранителните ресурси и живота на Земята.