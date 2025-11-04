ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Производители от Пловдивско: Пчелите умират, плодовете изчезват, руши ce природният баланс в България
Николай Гайдов от пловдивското село Ръжево Конаре се грижи за 150 кошера и споделя, че с настъпването на зимата основната му цел е пчелните семейства да бъдат достатъчно силни, за да преживеят студените месеци.
"По моя оценка около 30-35 хиляди пчели има в кошера в момента. Стремим се семейството да е в пълен обем, за да започне развитието си още в края на януари или началото на февруари“, обяснява пред БНТ Гайдов.
Той споделя, че от 15 години наблюдава тревожни промени в климата, които сериозно объркват биологичния ритъм на пчелите. Ранните затопляния, последвани от късни пролетни слани, нарушават както развитието на растенията, така и възможността на пчелите да събират нектар.
"Нито растенията имаха цветове за опрашване, нито пчелите можеха да събират нектар. Получи се срив в пчелните семейства – това се наблюдава вече 2-3 години“, казва той.
Нарушеният природен баланс води не само до смъртност при пчелите, но и до по-ниски добиви от плодове като череши, ябълки и праскови. Земеделецът Красимир Кумчев споделя, че 2025 г. е била "абсолютно нулева“ по отношение на черешите.
"Цветовете се увреждат при ниски температури, а оттам пашата за пчелите изчезва. Цените достигнаха 16 лева за килограм, което предизвика недоволство, но това е резултат от климатичните щети“, обяснява Кумчев.
Група биолози, сред които и преподаватели от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“, провеждат мащабно проучване върху смъртността на пчелните семейства през последните седем години. Резултатите са обезпокоителни – комбинацията от пестициди и климатичен стрес води до сериозни генетични и клетъчни увреждания при пчелите.
"Установихме над 35 различни пестицида с токсично действие, които забавят клетъчното делене и предизвикват структурни хромозомни изменения“, посочва проф. Евгения Иванова от ПУ "Паисий Хилендарски“.
На места в страната смъртността на пчелните семейства надхвърля 90%.
"През последните 5–7 години наблюдаваме дълги студени пролетни периоди, последвани от внезапни екстремни горещини и суша, която продължава по няколко месеца“, добавя проф. Пламен Петров от Аграрния университет в Пловдив.
Според учените и пчеларите, за да оцелеят пчелите и пчеларството у нас, са нужни устойчиви решения и адаптация към новите климатични условия.
"Пчеларите трябва да променят практиките си, а държавата – да разработи стратегия за подпомагане на сектора в условията на климатични промени“, подчертава проф. Петров.
Пчелите са единствените насекоми, които могат да възпроизвеждат средата, в която живеят. Според учените 80% от опрашването на планетата зависи от тях. Затова изчезването им би имало катастрофални последици не само за селското стопанство, но и за хранителните ресурси и живота на Земята.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Двама млади инженери от Пловдив пресъздадоха легендарното "Пежо" ...
10:17 / 04.11.2025
Росен Желязков: България е готова за бъдещото си
09:56 / 04.11.2025
Хематолог от Пловдив: Упоритата хипертония, ако не се повлиява ме...
09:46 / 04.11.2025
Шофьорът, помел 6 коли в София, е бил с 1,52 промила алкохол в кр...
10:32 / 04.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена ...
09:09 / 04.11.2025
Пенсионерка живее 20 години в тъмнина и без вода, оцелява с кисел...
08:47 / 04.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS