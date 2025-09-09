ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проговори жената на пребития полицейски шеф от Русе
"Възстановява се, в Интензивно отделение е".
Диана Петрова разказа пред БНР своята версия за случилото се на 4 септември:
"Прибрахме се от вечеря с познати към вкъщи. Вървяхме от дясната страна, по посока на движението, когато отсреща излезе засилена кола. Дръпнах настрани детето и тя профуча покрай нас. Видях само, когато мъжът ми се държеше за кръста и отидох да го проверя - да не би някой да не го е наръгал с нещо. Тогава се върнах при детето. Помолих патрулиращата кола да го заведат до болницата и от там вече състоянието му е критично. Видях момчетата, като се успокоиха нещата. Казаха, че са карали с 40, не повече. Аз казах, че ако е карал с 40 няма да си прибера детето".
"Все още съм уплашена. Детето ми в момента има нужда от психолог. В градината го наблюдават".
"Много се изкривява абсолютно всичко, което се случи вечерта. Чета коментари, примерно, че не е възможно 15-годишен да удари 130-килограмов мъж и да му нанесе такива наранявания, че едва ли не той не лежи в болница, а някъде се крие. Не знам какво очакват - да им извадя снимка в интубирано състояние, да го видят?".
Другият мъж е с разцепена устна, бил е повален на земята.
Николай Кожухаров се е представил, че е служител на МВР, но съпругата му не е сигурна в кой момент точно.
Тя е подала сигнал в полицията, защото от съседи е чула, че приятели на младежите обикалят около адреса им.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 45 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Икономист: Ако в България стане като в Хърватия, може да има и до...
14:15 / 09.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
7 лева за кило краставици
11:59 / 09.09.2025
ДБ иска оставки в МВР заради записите по случая с директора на по...
11:59 / 09.09.2025
Увеличението на минималната заплата води до инфлация и работещи б...
11:53 / 09.09.2025
Шефът на фармацевтите: Такова лекарство няма как да бъде легално ...
14:21 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS