ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Проф. Рачев загадъчно: Късен плаж, тихи игри и вечерно върлуване!
Автор: ИА Фокус 08:58Коментари (0)310
© bTV
Септември започва с необичайно топло време – температурите в цялата страна са с около 4–5 градуса над нормата за сезона. Това каза климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

"Усещането е дори за 7–8 градуса по-топло, особено в София, където нормално септемврийските дни са по-хладни“, каза професорът.

"Засега времето е перфектно – дори и сутрините са свежи, а следобед слънчево“, допълни той.

По думите му топлото време ще се запази поне до 15 септември и първия учебен ден, а валежи почти не се очакват.

Прекрасно време за празниците и почивка

В Пловдив, където на 6 септември ще се проведат празничните тържества, температурите ще достигат 30–31 градуса.

"Прекрасно време за едно хубаво празнично облекло и за посрещане на празниците на открито“, каза проф. Рачев.

По Черноморието условията също са отлични за късно море.

"Температурата на водата е около 25 градуса, слънчево е и плажовете са спокойни. Можете да се насладите на плажа без тълпи и шум“, отбеляза експертът.

"Времето е идеално за почивка. Нищо феноменално, напротив – прекрасно удължаване на сезона. След плаж, към 16:00 ч. бавно отиваш да се занимаваш с тихи игри, за да може вечерта да върлуваш така, както на теб ти се иска“, каза професорът.

В планинските райони времето остава приятно, с прохладни сутрини и слънчеви следобеди.

"В Юндола и Пампорово е изключително приятно време – дори заздравяващо сутрин“, каза Рачев. Той подчерта, че валежи практически няма, а ако се появят, ще са символични.

Европа също е по-топла

"На запад от нас е топло – в Мадрид, 30 градуса, Белград, 28–29. Навсякъде е топло, само в България остава по-хладно, но пак над нормата“, поясни климатологът.

Сушата остава проблем

Въпреки благоприятните условия за почивка, липсата на дъжд тревожи експертите.

"Дъждове засега няма, а това задълбочава кризата със сушата, която засяга много региони и селското стопанство“, обясни проф. Рачев.


Още по темата: общо новини по темата: 763
05.09.2025 Слънчево и топло време в петък
04.09.2025 Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
04.09.2025 Рекорден интерес към Пампорово
04.09.2025 Температурите тръгват надолу
03.09.2025 Meteo Balkans предупреждават: Мощни гръмотевични бури наближават България
03.09.2025 В морето в Созопол се появи кръг от вълни, видимо в различен цвят и водата все едно бълбукаше
предишна страница [ 1/128 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Д-р Хасърджиев: В България най-голям процент от средствата за здр...
21:56 / 04.09.2025
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ...
20:21 / 04.09.2025
Джамбазки: Изхвърлянето на патриотичните произведения от учебници...
20:04 / 04.09.2025
На старши комисар Кожухаров е направена животоспасяваща операция,...
20:33 / 04.09.2025
Нинова: Потресаващо! Щом пребиват органите на реда, представяте л...
19:29 / 04.09.2025
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
18:31 / 04.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
Милчев: Вече нямате право да пресичате на пешеходна пътека без предварително сигнализиране
12:39 / 03.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме взели европейската директива
09:05 / 03.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Днес става на 87
Днес става на 87
15:23 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Лято 2025
Реконструкция на бул. "Васил Априлов"
Съединението и празник на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: