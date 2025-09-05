ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Рачев загадъчно: Късен плаж, тихи игри и вечерно върлуване!
"Усещането е дори за 7–8 градуса по-топло, особено в София, където нормално септемврийските дни са по-хладни“, каза професорът.
"Засега времето е перфектно – дори и сутрините са свежи, а следобед слънчево“, допълни той.
По думите му топлото време ще се запази поне до 15 септември и първия учебен ден, а валежи почти не се очакват.
Прекрасно време за празниците и почивка
В Пловдив, където на 6 септември ще се проведат празничните тържества, температурите ще достигат 30–31 градуса.
"Прекрасно време за едно хубаво празнично облекло и за посрещане на празниците на открито“, каза проф. Рачев.
По Черноморието условията също са отлични за късно море.
"Температурата на водата е около 25 градуса, слънчево е и плажовете са спокойни. Можете да се насладите на плажа без тълпи и шум“, отбеляза експертът.
"Времето е идеално за почивка. Нищо феноменално, напротив – прекрасно удължаване на сезона. След плаж, към 16:00 ч. бавно отиваш да се занимаваш с тихи игри, за да може вечерта да върлуваш така, както на теб ти се иска“, каза професорът.
В планинските райони времето остава приятно, с прохладни сутрини и слънчеви следобеди.
"В Юндола и Пампорово е изключително приятно време – дори заздравяващо сутрин“, каза Рачев. Той подчерта, че валежи практически няма, а ако се появят, ще са символични.
Европа също е по-топла
"На запад от нас е топло – в Мадрид, 30 градуса, Белград, 28–29. Навсякъде е топло, само в България остава по-хладно, но пак над нормата“, поясни климатологът.
Сушата остава проблем
Въпреки благоприятните условия за почивка, липсата на дъжд тревожи експертите.
"Дъждове засега няма, а това задълбочава кризата със сушата, която засяга много региони и селското стопанство“, обясни проф. Рачев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 763
|предишна страница [ 1/128 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Д-р Хасърджиев: В България най-голям процент от средствата за здр...
21:56 / 04.09.2025
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ...
20:21 / 04.09.2025
Джамбазки: Изхвърлянето на патриотичните произведения от учебници...
20:04 / 04.09.2025
На старши комисар Кожухаров е направена животоспасяваща операция,...
20:33 / 04.09.2025
Нинова: Потресаващо! Щом пребиват органите на реда, представяте л...
19:29 / 04.09.2025
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
18:31 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Днес става на 87
15:23 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS