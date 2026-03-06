ЗАРЕЖДАНЕ...
Проф. Рачев: На тръни сме
Очаква ни хубаво мартенско време без ексцесии – нито топло, нито студено, каза още той.
"Седим на тръни и чакаме кога ще настъпи обратът. Засега много голяма е вероятността до 15 март времето да остане такова“, обясни климатологът.
В понеделник в София се очертава да е най-хладно с максимални температури около 10 градуса, а минималните ще са около нулата.
След това ще започне затопляне, максималните температури ще достигнат 13-14 градуса и "ще се наредят слънца“.
На Шилигарника, Банско, минималните температури ще са отрицателни, което ще задържи снежната покрива, въпреки че дневните положителни температури ще достигнат 7 градуса.
"Условията за зимни спортове в планините са чудесни. Вчера навсякъде валя много хубав, мокър сняг. Понатрупа и условията са перфектни“, каза проф. Рачев.
