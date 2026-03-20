Проф. Рачев: Чака ни обрат във времето
"Вървим към джапанките – малко отложено с два-три месеца“, пошегува се той.
"Има една закачка към 26-27 март, когато ще бъде дъждовно. Чака ни обрат във времето, защото до този момент март месец си отива брутално сух“, обясни климатологът.
"Има места, където изобщо не е валяло. София е с 12% от месечната норма на първо място по отношение на валежите“, допълни Георги Рачев.
По думите на климатолога остава сравнително хладно.
На Балканите ще бъде най-студената част в Европа, докато в Южна Европа ще бъде доста топла, обясни проф. Рачев.
И по Черноморието ни се очакват валежи. Там също ще е хладно.
Още от Общество
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Енергийната комисия каза "не" на идеята на Трайков да извади от Б...
22:47 / 19.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.