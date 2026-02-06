Проф. Кантарджиев най-после с добра новина

© NOVA NEWS Грипната епидемия в страната вече е отшумяла, а пикът ѝ е бил преминат още в първите дни на февруари. Това заяви бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев пред NOVA NEWS.



По думите му тазгодишната грипна вълна е дошла по-късно от обичайното – прогноза, която той направи още преди месец. "Пикът в съседните държави отдавна премина, а у нас броят на болните е значително по-малък в сравнение с миналата и с предходните години“, посочи проф. Кантарджиев.



Според него статистиката показва, че грипът е протекъл по-леко, като една от възможните причини за това е засиленият интерес към ваксините. Въпреки това специалистът подчерта, че противоепидемичните мерки не бива да се пренебрегват.



Прогнозата му е, че през март и април ще се регистрират само единични и леки случаи на грип. След отшумяването на грипа обаче се очаква повишение на случаите на коронавирус през пролетта. Проф. Кантарджиев уточни, че не става дума за тежките форми на COVID-19 отпреди пет години, които доведоха до висока смъртност.



Експертът предупреди още, че е възможно увеличение на случаите на скарлатина, което налага повишено внимание и своевременно вземане на мерки.



По повод регистрирания случай на туларемия в Дупница проф. Кантарджиев заяви, че това е особено опасна инфекция, при която се наблюдава подуване на лимфните възли. Заболяването се разпространява основно от мишки.