ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Кантарджиев най-после с добра новина
По думите му тазгодишната грипна вълна е дошла по-късно от обичайното – прогноза, която той направи още преди месец. "Пикът в съседните държави отдавна премина, а у нас броят на болните е значително по-малък в сравнение с миналата и с предходните години“, посочи проф. Кантарджиев.
Според него статистиката показва, че грипът е протекъл по-леко, като една от възможните причини за това е засиленият интерес към ваксините. Въпреки това специалистът подчерта, че противоепидемичните мерки не бива да се пренебрегват.
Прогнозата му е, че през март и април ще се регистрират само единични и леки случаи на грип. След отшумяването на грипа обаче се очаква повишение на случаите на коронавирус през пролетта. Проф. Кантарджиев уточни, че не става дума за тежките форми на COVID-19 отпреди пет години, които доведоха до висока смъртност.
Експертът предупреди още, че е възможно увеличение на случаите на скарлатина, което налага повишено внимание и своевременно вземане на мерки.
По повод регистрирания случай на туларемия в Дупница проф. Кантарджиев заяви, че това е особено опасна инфекция, при която се наблюдава подуване на лимфните възли. Заболяването се разпространява основно от мишки.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 53
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пулмолог: Мит е, че студеният въздух води до настинка
10:51 / 06.02.2026
Пенсионери: Когато 7-мо число се пада в събота, пенсиите да се из...
10:21 / 06.02.2026
Българската камара за охрана и сигурност: Ако забележите камери, ...
10:23 / 06.02.2026
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става...
10:22 / 06.02.2026
България е на четвърто място в ЕС по дял на собственост върху жил...
09:32 / 06.02.2026
Адвокат: След "шоковите" януарски сметки за ток действайте бързо,...
09:15 / 06.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS