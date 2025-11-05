Проф. Христо Пимпирев: България се оформи като регионален център за полярни изследвания

© България се оформи като регионален център за полярни изследвания. Ние сме част от света и даваме своите изследвания за развитието на световната наука и за решаване на световни проблеми. Крайно време е да имаме нобелов лауреат. Това каза ръководителят на Българския антарктически институт проф. Христо Пимпирев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Първата група 11 български полярници се оправя на 34-та Антарктическа експедиция на 6 ноември, а на 7 ноември от Варна отплава научно-изследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий“.



Първата група полярници ще достигне българската полярна база в средата на ноември, а корабът ще пътува 45 дни през Босфора, Дарданелите, Гибралтар, ще прекоси Атлантика и ще достигне до Пунта Аренас, където ще се качат още 30 български полярници. Там към експедицията ще се присъединят и техни колеги чужденци, с които участват в международни проекти.



"Това са двама португалски и двама американски изследователи, морски биолози. Това е един много амбициозен проект, в който ще участват и две български изследователки. Специално в района, където е българската база – Западна Антарктида, се наблюдава затопляне на климата, което неминуемо оказва влияние върху уникалния животински свят. Те ще изследват тюлените в тази среда, която се изменя от климатичните промени“, разказа проф. Пимпирев.



Втората група изследователи се очаква да достигне българската база около Коледа. Тя ще работи по няколко проекта. "Един от тях е свързан с повишаването на морското ниво от топенето на ледниците от глобалното затопляне и промяната в посоката на теченията. Той се изпълнява с колеги от Института по океанология в Хамбург и също е много сериозен проект“, поясни проф. Пимпирев.



34-та експедиция работи и по 15 чисто български проекта. "В нашата експедиция има учени от много институти на БАН, от Техническия университет, от Софийския университет. С Института по космически изследвания ще изследваме влиянието на слънчевата активност в полярните региони. Ще изследваме редките минерали и елементи в скалите, които за пръв път успяхме да докажем миналата година на остров Смит. Нашите изследвания имат и много практическа насоченост. Нашите микробиолози изследват дрождите в почвите на Антарктида, в които има специфични микроорганизми, които живеят само в този климат, където температурата рядко надвишава 0 градуса. Те отделят ензими, от които се правят лекарства против рака и други неизлечими болести“, обясни проф. Пимпирев.



Научно-изследователският кораб ще работи повече от два месеца и половина на остров Ливингстън, в пролива Брансфийлд между Южно Шетландските острови и Антарктическия полуостров. Очаква се той да се завърне във Варна отново на 14 април.