ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Христо Пимпирев: България се оформи като регионален център за полярни изследвания
Първата група 11 български полярници се оправя на 34-та Антарктическа експедиция на 6 ноември, а на 7 ноември от Варна отплава научно-изследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий“.
Първата група полярници ще достигне българската полярна база в средата на ноември, а корабът ще пътува 45 дни през Босфора, Дарданелите, Гибралтар, ще прекоси Атлантика и ще достигне до Пунта Аренас, където ще се качат още 30 български полярници. Там към експедицията ще се присъединят и техни колеги чужденци, с които участват в международни проекти.
"Това са двама португалски и двама американски изследователи, морски биолози. Това е един много амбициозен проект, в който ще участват и две български изследователки. Специално в района, където е българската база – Западна Антарктида, се наблюдава затопляне на климата, което неминуемо оказва влияние върху уникалния животински свят. Те ще изследват тюлените в тази среда, която се изменя от климатичните промени“, разказа проф. Пимпирев.
Втората група изследователи се очаква да достигне българската база около Коледа. Тя ще работи по няколко проекта. "Един от тях е свързан с повишаването на морското ниво от топенето на ледниците от глобалното затопляне и промяната в посоката на теченията. Той се изпълнява с колеги от Института по океанология в Хамбург и също е много сериозен проект“, поясни проф. Пимпирев.
34-та експедиция работи и по 15 чисто български проекта. "В нашата експедиция има учени от много институти на БАН, от Техническия университет, от Софийския университет. С Института по космически изследвания ще изследваме влиянието на слънчевата активност в полярните региони. Ще изследваме редките минерали и елементи в скалите, които за пръв път успяхме да докажем миналата година на остров Смит. Нашите изследвания имат и много практическа насоченост. Нашите микробиолози изследват дрождите в почвите на Антарктида, в които има специфични микроорганизми, които живеят само в този климат, където температурата рядко надвишава 0 градуса. Те отделят ензими, от които се правят лекарства против рака и други неизлечими болести“, обясни проф. Пимпирев.
Научно-изследователският кораб ще работи повече от два месеца и половина на остров Ливингстън, в пролива Брансфийлд между Южно Шетландските острови и Антарктическия полуостров. Очаква се той да се завърне във Варна отново на 14 април.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НИМХ с прогноза за четвъртък, не е много оптимистична
22:38 / 05.11.2025
Иво Сиромахов: Не гласувам от 2009 г.! Всички партии отиват към м...
22:24 / 05.11.2025
Смущаващи кадри от разрушените "Елени"
22:13 / 05.11.2025
Правителството предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
22:14 / 05.11.2025
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространс...
17:28 / 05.11.2025
Бизнесмен: Светлинка в тунела не се вижда
15:54 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS