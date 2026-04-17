Климатологът проф. Георги Рачев прогнозира динамично и променливо време през следващите дни, което той оприличи на ситуацията около изминалия Великден. В ефира на "Тази сутрин“ той поясни, че прогнозите се менят бързо, но подчерта, че истинското затопляне е съвсем близо.

За очакваните метеорологични обрати

Според проф. Рачев, въпреки че ни очаква затопляне, първо ще трябва да преминем през период на валежи и леко застудяване, информира Plovdiv24.bg.

Прогнозата за изборния ден, който е тази неделя,19 април

Един от най-важните въпроси – времето в деня на вота в неделя – изглежда оптимистично. Времето ще бъде изключително подходящо за гласуване. Единствено в Източна България в сутрешните часове има вероятност "нещо да прекапе“, но като цяло условията ще са благоприятни за придвижване до урните.

Преди това обаче, още в събота, през страната ще премине студен фронт, който леко ще понижи температурите спрямо днешния ден.

Дъждовна седмица и "златен“ край на април

Следващата работна седмица ще започне с валежи. В София ще вали в вторник, сряда и четвъртък. Сряда се очертава като най-нестабилният ден за по-голямата част от България, като се очакват и гръмотевични бури.

"След 25 април ще го опънем по конец прането и ще бъде много топло и слънчево“, обеща климатологът.

Какво да очакваме в края на април:

Температури около 20 градуса в столицата в края на тази седмица и рязък скок на температурите от следващата събота (25 април). Проф. Рачев не изключва вероятността 2026 година да се окаже една от най-горещите досега.

Към април 2026 г. климатичните аномалии продължават да правят дългосрочните прогнози трудни, но тенденцията за горещо лято става все по-ясна. Професорът съветва гражданите да не прибират чадърите си до средата на следващата седмица, но да се подготвят за сериозни жеги веднага след това.