Проф. Раймонд Детрез е един от водещите европейски историци, специализирани в историята на Балканите. Автор е на редица книги, сред които четирите издания на Historical Dictionary of Bulgaria (Bloomsbury), посветени на най-важните личности, събития и процеси в българската история. От 1997 г. е професор по история и история на културата на Източна Европа в Университета в Гент, Белгия, а по-рано е преподавал и в Католическия университет в Льовен. Освен това владее свободно български и македонски език.
В последното си изследване проф. Детрез разглежда някои от най-спорните теми в българската историческа наука - ролята на Византия и Османската империя, както и въпроса за фашизма в България.
"Византия дълго време се смята за враг на България - този образ идва още от Паисий Хилендарски“, обяснява проф. Детрез в интервю за "Дойче Веле".
"Говори се, че гърците са хитри и винаги са били наши врагове. Този стереотип се предава от поколение на поколение.“
В същото време съвременните историци вече говорят за "славянобългарска-византийска симбиоза“. България и Византия заедно са създали специфична цивилизация, в която приносът на Византия към българската култура е неоспорим, посочва историкът, позовавайки се на изследванията на Иван Дуйчев.
"Периодът на османската власт често се описва като "турско робство“, но това е прекалено опростен поглед“, казва проф. Детрез.
"Историята на България в този период не е само за кланета и хайдути. Българите не са били роби - пътували са, търгували са, учели са в чужбина.“
Разбира се, имало е ограничения - например българите не са можели да служат в армията на империята, а практиката "девширме“ (кръвен данък) е била жестока. Все пак тя е давала възможности за социално издигане на част от населението.
Според проф. Детрез "фашизъм в България не е имало“.
"Да, имало е фашистки партии и политици, но като система България е била авторитарна, но съществени разлики я отделят от Германия и Италия. Историците след Втората световна война говореха за монархофашизъм, но тази концепция вече се отрича.“
Когато става дума за отношенията между България и Северна Македония, историкът обръща внимание на динамиката на националната идентичност.
"Македония настоява, че хората с македонско съзнание винаги са били македонци, докато България гледа на тях като на потомци на българи. Тази логика трябва да бъде преодоляна - да се признае историческата принадлежност на предците и същевременно сегашната национална идентичност.“
Той допълва, че македонският и българският книжовен език произлизат от същия диалектен континуум, но това не означава, че днешните македонци са българи. "Трябва да се говори спокойно за историята, без обвинения и предателства“, подчертава проф. Детрез.
Проф. Детрез: Турското робство и фашизмът в България са митове
Ако през миналия сезон цената на риболовния билет е била 25 лева, сега тя вече достига 25 евро
19.03
Семейството на загиналия Александър Макулев: По тялото му няма следи от сексуално посегателство
18.03
Голям Ботев
преди 1 ч. и 5 мин.
Голям Ботев
преди 1 ч. и 5 мин.
Поколението на Ограбените от Комунистическия Режим! Горчиво и Тъжно е, трудно се преглъщат фактите, че Две поколения бяхме Тотално и Брутално Ограбени от комунистическия Режим у нас, за сметка на безплатното образУвание, безплатното облъчване от Чернобил, безплатното зъболечение с пломби от амалгама и безплатно извадени "сливици"! Ограбени от правото да Знаем Истината, да Знаем Историята на България, да знаем нашите герои, от Правото да говорим свободно, да задаваме въпроси, да се организираме, да протестираме, да се съмняваме, и да не пропусна най-важното от фолклора на Копейките-Нямахме и банани на всичко отгоре! Две Поколения, родени между 1945 и 1980 бяхме заливани от комунистическата пропаганда, още от началното училище, техникумите и университетите у нас. Учеха ни че сме тюркско племе дошло през 681 година от Азия и претопено в морето от славяни! Изучавахме История на БКП и КПСС, но не и История на България! История Угодна на Идеологията на БКП и КПСС, но не и Истинската История. Изучавахме "Основи на Комунизма", но не и "Основи на Демокрацията". Втълпяваха ни Социалистически морал, но не и Християнски Морал и Ценности! Четяхме за героизма на Партизаните, но не и за героизма и избиването на Горяните. Знаехме всичко за Парада на Победата в Берлин през 1945, но нищичко за Парада на Победата във Варшава през 1939! Знаехме броя на загиналите съветски войници във ВСВ, но не знаехме броя на загиналите Американски, Британски, Канадски, Австралийски войници. Знаехме че Свободата ни е дадена Даром от Дядо Иван и храбрите руски войници, но не знаехме че за нея е платено в златни франкове. Не знаехме че между руските войници, са загинал и Поляци, Украинци, Румънци, Финландци, Защото ако трябваше да знаем това, ще трябваше да знаем и Факта, че Ни е освободил руския Император, който е поробил тези народи. И още десетки други Факти и Събития бяха изопачавани или тотално премълчавани в нашите учебници по История. Затова днес сме разделени на Българи научили и преглътнали горчивата истина, и българи-русофили, които не искат да приемат и преглътнат горчивите Факти. Българи които още не искат да повярват че са били Ограбени. Българи които са свикнали с духовната си нищета и покорството пред руския ботуш, хора вярващи че са били роби които са били "освободени" от Александър Втори, управляващ Империя в която е имало роби-крепостни селяни Руснаци, Поляци, Финландци и Украинци. Разделени сме на хора готови да защитят България ако ни настигне съдбата на Украйна, и на такива които биха воювали срещу България.
