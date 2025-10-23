ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Александрова за бактерията, открита за първи път в Космоса, която сега заразява хората
"Бактерията е открита на Международната космическа станция. Най-вероятно е много по-широко разпространена на Земята, но просто не е търсена", заяви пред NOVA NEWS проф. Александрова.
"Много бактерии има, но по-малко от 1%, може би, са патогенни за хората. Така че огромната част не само че не ни пречат — напротив, много често ни помагат, дори могат да бъдат абсолютно необходими за нас. Но на Международната космическа станция наистина се следи доста зорко какво има и какво няма, защото едно потенциално инфекциозно заболяване би могло да бъде много опасно за хората на нея и да провали цялата мисия. Така е открита Kalamiella piersonii", обясни проф. Александрова.
Според нея бактерията вероятно е претърпяла изменения по време на своята космическа "разходка", тъй като се характеризира с доста висока устойчивост към антибиотици.
"Големият въпрос е: възможно ли е това пребиваване в тези екстремни условия и тази наистина повишена мутационна активност в крайна сметка да превърне някои доскоро съвсем безобидни бактерии в такива с по-висока патогенност? Или пък да причини някакви съществени вреди на самия кораб — например, предизвиквайки корозия върху металите? Много са въпросите, но засега няма нищо тревожно. Не предстои "война на световете", коментира проф. Александрова.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Призоваха имената на градовете в България да се изписват и на гла...
21:34 / 23.10.2025
Президентът на ЕЦБ за еврозоната в България: Цените на кафето и х...
21:04 / 23.10.2025
Tрагедията с Йордан разкри скандални пропуски в автошколите
19:59 / 23.10.2025
Първа копка на нов луксозен жилищен комплекс в най-бързоразвиващи...
19:34 / 23.10.2025
Военeн пострада тежко при парашутни скокове, транспортиран е с хе...
18:53 / 23.10.2025
Д-р Николова за таксата от 2,90 лева: Лекарите не трябва да изпъл...
18:40 / 23.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS