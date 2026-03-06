ЗАРЕЖДАНЕ...
Продължава евакуацията на българи от засегнати райони от войната в Близкия изток
По-рано през деня кацна чартърен редовен чартърен полет от Оман.
Активиран е механизмът за сътрудничество в ЕС с евакуационен полет (от Рияд до Виена) на Австрия. Договорени са 29 самолетни места на борда за български граждани.
Затворено е въздушното пространство на Кувейт заради което в страната се намират общо 8 български туристи, като посолството работи по конкретен вариант за извеждане.
В Иран пребивават общо 47 български граждани, като има и 14 ирански граждани - членове на семействата. Двама са поискали евакуация, но тъй като имат двойно гражданство (българско и иранско) в момента не могат да напускат страната.
