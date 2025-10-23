Продавачите на имоти в България завишават цените с 20–30% преди влизането в еврозоната

© София, 23 октомври 2025 г. – Пазарът на недвижими имоти в България се оказва по-спокоен, отколкото се очакваше само месец преди страната да влезе в еврозоната. Това заяви Полина Стойкова, изпълнителен директор и съсобственик на "Българиан Пропъртис“ (Bulgarian Properties), по време на форума Real Estate Business Forum, организиран от Imoti.net, част от Investor Media Group.



Събитието в Интер Експо Център събра експерти, инвеститори, строители, архитекти и анализатори, които обсъдиха ключовите тенденции в сектора на недвижимите имоти.



"Еуфорията и покупката "на килограм" останаха в първото полугодие, преди решението за влизане в еврозоната“, коментира Стойкова. По думите ѝ пазарът се охлажда, като данните за третото тримесечие показват, че цените на имотите в София са нараснали с близо 500 евро за година – от малко над 1800 евро през 2024 г. до 2310 евро за квадратен метър сега.



"Светят може би някакви червени лампи, че колкото и да е атрактивно кредитирането, тези кредити трябва да се връщат, и в общи линии хората изчакват“, допълни тя. Стойкова посочи, че предлагането на имоти не се е увеличило, тъй като продавачите предпочитат да изчакат присъединяването към еврозоната. Според нея тази тенденция ще се запази поне още два месеца и половина, като при пускане на имоти на пазара, те често се предлагат с 20–30% завишение за проба.



Ана Медарова, основател и управител на "АНИ-БО Недвижими имоти“, отбеляза, че през 2025 г. пазарът е бил белязан от колебания, породени от несигурността около еврозоната. Много клиенти с лични спестявания са предпочели да изчакат, като прецизно са следили цените на имотите. По-прагматичните инвеститори са запазили средствата си в банките, където депозитите достигнаха рекордните 95 милиарда лева.



Медарова допълни, че по-високодоходните домакинства са се възползвали от ситуацията, за да се преместят в по-големи жилища – три- и четиристайни апартаменти в затворени комплекси или къщи край София. Значителна част от активните участници на пазара тази година са българи, живеещи в чужбина, като много клиенти са отложили своите решения за следващите години, за да наблюдават развитието на пазара.



Лилия Филипова, създател и управител на "Май Пропъртис БГ“, отбеляза, че пандемията е повлияла значително на пазара. Компанията ѝ е работила предимно с млади и препоръчани клиенти, които обаче често не са били наясно с всички разходи при покупка на жилище.



По данни на Националния статистически институт (НСИ), за последните десет години цените на жилищата в България са се увеличили с близо 150%, а в София – с над 180%. За същия период инфлацията е била около 40–50%, а средната работна заплата е нараснала със 180%. Сделките с имоти през третото тримесечие достигат най-високото си равнище от 2007 г. досега.



Заместник-председателят на НСИ д-р Свилен Колев представи икономическите тенденции, които ще влияят на пазара след влизането на страната в еврозоната. Сред тях са високият ръст на икономиката, увеличението на доходите и продължаващата активност в строителството. По прогнози на НСИ, тази тенденция се очаква да продължи поне 2–3 години, с ръст над средния за региона и ЕС.



"България ще влезе в еврозоната с ниски лихви по ипотеките – между 2,5% и 3%, което ще стимулира търсенето“, подчерта Колев. Той посочи, че ключови фактори ще бъдат данъчната политика, доходите, кредитните условия и дългосрочната жилищна стратегия, която трябва да обхване достъпността и реалните пазарни стойности на имотите.



Марко Варга, директор и партньор в "Авижън Янг“ (Avison Young), сподели опита на Хърватия, която е преминала през три цикъла на пазара на недвижими имоти за последните 20 години. Според него, значим фактор за растежа на пазара е било влизането на страната в еврозоната и Шенген едновременно, което премахва валутния риск и увеличава привлекателността на имотите както за инвеститори, така и за частни клиенти.